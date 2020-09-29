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Алтайский следком проверит сообщения о просроченном школьном питании

Новости
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В школу села Зудилово Первомайского района выехал Следователь новоалтайского отделения следкома, сообщает официальный сайт СУ СКР по Алтайскому краю. Поводом стала информация, показанная в ТВ-каналом «Толк».

Как сообщает телеканал, родители говорят о нескольких случаях отравления в школе. По их словам два дня подряд детям давали просроченное питание: сок и шоколадки.  Кто-то съел их школе, часть принесли домой. Тогда родители забили тревогу.

"Вчера опять сок был с просрочкой. Ребенок успел выпить сок. Просрочка началась с мая этого года. Это второй день, когда мы кушаем в столовой просрочку", – говорит Анна Барыбина, мама школьницы.

Школьники жалуются некачественные обеды: недожаренные котлеты, плесень в хлебе.  Директор школы говорит, что пока идет проверка, поэтому назначить никого виноватым она не может. Вполне возможно это сделают представители комитета по образованию района и следователи.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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