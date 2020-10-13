Условия непростые, но мы держимся. Власти рассказали, на что Алтайский край будет жить в 2021 году

Новости 15.10.2020 15:50 444

Бюджет Алтайского края на 2021 год верстается в непростых условиях - спад экономики из-за пандемии коронавируса продолжается. Но при этом власти заверяют: в следующем году будут сохранены все социальные выплаты, проиндексированы зарплаты бюджетников, здравоохранение и образования получат достаточно средств. Об этом на пресс-конференции в четверг, 15 октября, сообщил заместитель председателя правительства, министр финансов региона Данил Ситников.

Доходы

Доходы бюджета пока что запланировали в объеме 106,5 млрд рублей. Это сумма не окончательная, поскольку еще не известны все поступления из федеральной казны - пока известно только о 48 млрд рублей.

«В целом мы ожидаем, что поступления будут не меньше уровня 2020 года (изначально в бюджете текущего года было запланировано 55 млрд рублей, но в учетом поступлений в течение года, в том числе и на борьбу с коронавирусом, общая сумма из федеральной казны уже превысила 73 млрд - прим.ред.) . И даже чуть больше», - подчеркнул министр.

Собственных же доходы (налоговые и неналоговые) составят 56 млрд рублей (это на 3% больше, чем в 2020 году). Власти ожидают рост поступлений от НДФЛ на 4% (за счет темпов роста зарплат), по акцизам на 5% (из-за изменения федерального законодательства). А налог на прибыль, скорее всего, будет меньше уровня этого года на 2%.

Расходы

Общий объем расходов запланирован на уровне 112,4 млрд рублей. В частности на медицину направят 8,5 млрд рублей. Еще 12,7 млрд рублей - вклад региона в Территориальный фонд обязательного медицинского страховая (общий бюджет ТФОМС на 2021 год - 26 млрд рублей). С учетом внебюджетных источников расходы на сферу превысят 50 млрд рублей.

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На образование (школьное, дошкольное, а также содержание ТПУ и колледжей) запланировали 28,5 млрд рублей. В том числе 1,7 млрд пойдет на зарплату педработников дошкольных учреждений (до сих пор это было обязанностью местных бюджетов, но теперь край забрал это полномочие себе). Около 2,5 млрд будет израсходовано на строительство и ремонт школ (всего 62 объекта). Будет финансирование на горячее питание младшеклассников, на компьютерное оснащение школ и другие расходы.

По словам Данила Ситникова, в главном финансовом документе региона сохранят все виды социальных выплат, а выплаты на детей и на жилищно-коммунальные услуги - проиндексируют. Бюджетников ждет индексация заплат в 4,3%, а сельских педработников - увеличение ежемесячной выплаты. МРОТ в следующем году вырастет на 5,4% до 12 тысяч 792 рублей. Кстати, в крае около трети бюджетников получают на уровне минимального размера оплаты труда.

Расходы на софинансирование нацпроектов пока не определены, но они будут в полном объеме, заверил министр.

При этом, по словам Ситникова, власти не планируют сокращения каких-либо программ в бюджете-21. Не будет и сокращения финансовой помощи муниципалитетам.

Дефицит

В 2021 году край потратит на жизнь на 5,8 млрд больше, чем заработает. Это максимальный уровень дефицита. Но при этом, как сказал Данил Ситников, это нормальный и допустимый показатель. И он понятен в плане погашения. Обычно власти региона перекрывают дефицит дополнительными доходами и поступлениями из федеральной казны. Выпуск краевых облигаций Ситников также назвал одним из возможных источников, но будут ли его применять, пока не известно.

«Пока мы не ставим перед собой задачи выйти на бездефицитный бюджет. Считаем существующие параметры рабочими», - добавил министр.

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В целом власти позитивно смотрят на экономическую ситуацию следующих лет. И планируют достичь поставленных ранее показателей. Например, в промышленности к 2023 году регион должен вырасти с 2,9% темпов роста до 6,4%. Ставку делают на машиностроение, химическую промышленность, деревообработку и производство шин.

Напомним, по прогнозам Минфина, бюджет региона из-за экономических последствий коронавируса в 2020 году недополучит 1,1 млрд рублей собственных доходов.