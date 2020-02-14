Как с приходом нового собственника изменилась работа алтайской компании «Модест»

В этом году у компании “Модест”, единственного в Алтайском крае производителя молочной продукции для детей, открылась новая страница в истории, он заработал в составе Барнаульского молочного комбината. Теперь у предприятия есть больше возможностей для дальнейшего развития. Мы побывали на «Модесте» и узнали, как там организована работа сейчас и чего следует ожидать в ближайшее время.
В среднем за сутки на предприятии перерабатывают около 20 тонн молока и производят продукцию для детей с первых дней жизни и всех возрастных групп.
В этом году в “Модесте” провели работы по обеспечению пожарной безопасности, ремонт инженерных коммуникаций и системы отопления производственной площадки, износ которых был высок. В производственных цехах установили дополнительные емкости для продукта. Также провели реконструкцию системы мойки аппаратного цеха. Кроме того, закончили ремонт в помещениях лаборатории. Для нее закупили современное оборудование.
"С приходом нового собственника произошло немало изменений к лучшему, но наша главная задача, как и всегда – выпуск качественной продукции для детей не только Алтайского края, но и жителей других территорий России. Коллектив не меняется на протяжении многих лет, все сотрудники – настоящие профессионалы своего дела, команду можно назвать дружной", – сказала Екатерина Синельникова, заведующая производством .
Представители компании “Модест” активно выходят на новые рынки сбыта детского молочного питания. До 2020 года продукция была представлена только в Алтайском крае и частично - в Новосибирской области. Однако сейчас реализация возросла, продукцию «Модеста» можно найти на полках магазинов за пределами нашего региона – в Республике Алтай, Новосибирской, Кемеровской, Томской областей и Красноярском крае.
По словам Гарри Шонии, собственника Барнаульского молочного комбината, в ближайшее время планируют запустить рекламную акцию «Модеста», которая позволит повысить лояльность потребителей и приобрести новых постоянных покупателей, а также увеличить продажи. В планах расширение ассортимента: предлагаются варианты выпуска творожков и питьевых йогуртов с различными фруктовыми наполнителями для малышей в возрасте от шести месяцев. Кроме того, не забывают и о реконструкции.
"Сегодня нами рассматриваются различные проекты по реконструкции производственного процесса в целом, в том числе различные варианты линий розлива и стерилизации, возможность их размещения на старой площадке либо строительство новой. Мы понимаем, что для сохранения позиций на рынке и соблюдения требовании технических регламентов необходимо значительное обновление большинства позиций технологического оборудования, дальнейший ремонт здания и расширения производственной площадки", – резюмировал Гарри Шония.
Юлия Афанасьева, оператор линии розлива:
"Работаю в компании уже пять лет, за это время никаких проблем не возникало. В последнее время ассортимент продукции расширился, это произошло благодаря приходу нового собственника. Мой труд нельзя назвать легким, но мне нравится. Утром перед началом работы обрабатываем детали оборудования, работаем с лабораторией. Потом уже тружусь на линии, занимаюсь фасовкой. Знаете, почти каждый день варю творожок, но все как будто в первый раз, приятное чувство. На продукции “Модеста” вырастила сына, так что о качестве знаю не понаслышке. Коллектив для меня, как родные. Я так часто родственников не вижу, как своих коллег. Можно сказать, что я горжусь своей работой".
Светлана Сороченко, заведующая лабораторией, трудится на предприятии 19 лет. Она согласна со своей коллегой и отмечает положительные изменения, которые произошли на заводе в этом году:
"В нашей лаборатории провели ремонт помещений, оснастили лабораторию новым современным оборудованием, что позволит вести приемку сырья на более высоком уровне".
Главный инженер Сергей Шторм добавил, что уверен, что в будущем “Модест” ждет дальнейшее развитие:
"Ранее у нас было маленькое производство, сейчас попали в структуру Барнаульского молочного комбината, что позволило нам расширить рынок сбыта. Думаю, что со временем у нас увеличатся объемы производства. Под моим руководством трудятся 15 человек . Все они с высшим образованием и справляются со всеми возложенными задачами. Станки с электронным управлением, что позволяет более точно производить отладку оборудования по различным характеристикам. На предприятии расширяется ассортимент продукции, мы не стоим на месте".
Основную часть оборудования предприятия нужно заменить уже в ближайшее время