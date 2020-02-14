Как с приходом нового собственника изменилась работа алтайской компании «Модест»

Новости 15.10.2020 14:30 438

В этом году у компании “Модест”, единственного в Алтайском крае производителя молочной продукции для детей, открылась новая страница в истории, он заработал в составе Барнаульского молочного комбината. Теперь у предприятия есть больше возможностей для дальнейшего развития. Мы побывали на «Модесте» и узнали, как там организована работа сейчас и чего следует ожидать в ближайшее время.

Текущая ситуация

В среднем за сутки на предприятии перерабатывают около 20 тонн молока и производят продукцию для детей с первых дней жизни и всех возрастных групп.

В этом году в “Модесте” провели работы по обеспечению пожарной безопасности, ремонт инженерных коммуникаций и системы отопления производственной площадки, износ которых был высок. В производственных цехах установили дополнительные емкости для продукта. Также провели реконструкцию системы мойки аппаратного цеха. Кроме того, закончили ремонт в помещениях лаборатории. Для нее закупили современное оборудование.

"С приходом нового собственника произошло немало изменений к лучшему, но наша главная задача, как и всегда – выпуск качественной продукции для детей не только Алтайского края, но и жителей других территорий России. Коллектив не меняется на протяжении многих лет, все сотрудники – настоящие профессионалы своего дела, команду можно назвать дружной", – сказала Екатерина Синельникова, заведующая производством .

Главные задачи

Представители компании “Модест” активно выходят на новые рынки сбыта детского молочного питания. До 2020 года продукция была представлена только в Алтайском крае и частично - в Новосибирской области. Однако сейчас реализация возросла, продукцию «Модеста» можно найти на полках магазинов за пределами нашего региона – в Республике Алтай, Новосибирской, Кемеровской, Томской областей и Красноярском крае.

По словам Гарри Шонии, собственника Барнаульского молочного комбината, в ближайшее время планируют запустить рекламную акцию «Модеста», которая позволит повысить лояльность потребителей и приобрести новых постоянных покупателей, а также увеличить продажи. В планах расширение ассортимента: предлагаются варианты выпуска творожков и питьевых йогуртов с различными фруктовыми наполнителями для малышей в возрасте от шести месяцев. Кроме того, не забывают и о реконструкции.

"Сегодня нами рассматриваются различные проекты по реконструкции производственного процесса в целом, в том числе различные варианты линий розлива и стерилизации, возможность их размещения на старой площадке либо строительство новой. Мы понимаем, что для сохранения позиций на рынке и соблюдения требовании технических регламентов необходимо значительное обновление большинства позиций технологического оборудования, дальнейший ремонт здания и расширения производственной площадки", – резюмировал Гарри Шония.

Что говорят сотрудники компании

Юлия Афанасьева, оператор линии розлива:

"Работаю в компании уже пять лет, за это время никаких проблем не возникало. В последнее время ассортимент продукции расширился, это произошло благодаря приходу нового собственника. Мой труд нельзя назвать легким, но мне нравится. Утром перед началом работы обрабатываем детали оборудования, работаем с лабораторией. Потом уже тружусь на линии, занимаюсь фасовкой. Знаете, почти каждый день варю творожок, но все как будто в первый раз, приятное чувство. На продукции “Модеста” вырастила сына, так что о качестве знаю не понаслышке. Коллектив для меня, как родные. Я так часто родственников не вижу, как своих коллег. Можно сказать, что я горжусь своей работой".

Светлана Сороченко, заведующая лабораторией, трудится на предприятии 19 лет. Она согласна со своей коллегой и отмечает положительные изменения, которые произошли на заводе в этом году:

"В нашей лаборатории провели ремонт помещений, оснастили лабораторию новым современным оборудованием, что позволит вести приемку сырья на более высоком уровне".

Главный инженер Сергей Шторм добавил, что уверен, что в будущем “Модест” ждет дальнейшее развитие:

"Ранее у нас было маленькое производство, сейчас попали в структуру Барнаульского молочного комбината, что позволило нам расширить рынок сбыта. Думаю, что со временем у нас увеличатся объемы производства. Под моим руководством трудятся 15 человек . Все они с высшим образованием и справляются со всеми возложенными задачами. Станки с электронным управлением, что позволяет более точно производить отладку оборудования по различным характеристикам. На предприятии расширяется ассортимент продукции, мы не стоим на месте".

Специализированное предприятие по производству молочной продукции для детей “Модест” было основано в 1992 году. Названии компании – аббревиатура, которая возникла путем сокращения слов – МОлокоДЕтскоеСТерилизованное.

Запуск нового производства молочной продукции происходил путем выделения производственного помещения и земельного участка из состава имущественного и технологического комплекса Барнаульского гормолкомбината. Первоначальной целью создания предприятия было обеспечение молочной продукцией бюджетных учреждений города Барнаула. Продукцию поставляли в молочные кухни, детские сады, больницы, школы.

После закрытия молочных кухонь основная часть продукции компании реализуется через розничную торговлю. Поставка в бюджетные учреждения производится по итогам конкурсных закупочных процедур.