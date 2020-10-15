Плюс 13. Количество смертей среди ковидных пациентов в Алтайском крае растет.

Новости 15.10.2020 13:40 618

По данным оперштаба, за сутки в Алтайском крае диагноз СOVID-19 подтвердили у 178 инфицированных пациентов. В Барнауле – 45, Славгороде – 25, Заринске – 23, Бийске – 13, Благовещенском районе – 12, Бурлинском районе – 10, Новоалтайске – 8, Тальменском районе – 8, Калманском районе – 7, Алейске, Усть-Калманском и Усть-Пристанском районах – 6 заболевших, Кулундинском районе – 4, Хабарском – 2, Немецком национальном, Топчихинском и Табунском районах – по одному заболевшему.

По официальным данным, всего в крае 15 858 инфицированных. Уже выздоровело – 13 618 человек. В 5 574 случаях инфекция протекает бессимптомно, у 5 266 заболевших – как ОРВИ, у 5 018 в качестве внебольничной пневмонии.

На сегодняшний день лечение в госпиталях получают 1 619 пациентов. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают 4 пациента. Кроме этого, 1718 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. И ещё 196 человек продолжают там находиться по другим обстоятельствам.

3626 человек (бессимптомные вирусоносители) продолжают находиться на амбулаторном наблюдении и лечении.

Всего для ковидных пациентов в крае развернуто 4 133 коек. Свободных - 600. Количество тяжелобольных - 287, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 111.

За сутки скончалось 13 человек, из них непосредственно от коронавируса – 7. За весь период скончалось 617 человек. От коронавирусной инфекции всего скончались 284 человека, по иным причинам смерти – 329 человек; на экспертизе – 4 случая.

Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 562 955 человек. За прошедшие сутки – 6 416.