Бюджет Алтайского края недополучит 1,1 млрд рублей из-за пандемии

Новости 15.10.2020 13:12 381

Власти Алтайского края прогнозируют, что по итогам 2020 года бюджет недополучит 1,1 млрд рублей из-за экономической ситуации с коронавирусом. Об этом на пресс-конференции в четверг, 15 октября, сообщил зампред правительства, министр финансов Данил Ситников.

«Спад экономики продолжается до сих пор. И мы ожидаем недопоступления 1,1 млрд рублей собственных доходов. Это 1% от общего объема краевой казны - 112 млрд рублей», - сказал чиновник.

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По итогам первой половины 2020 года, собственные доходы краевого бюджета сократились до 25,98 млрд (от запланированных 26 млрд рублей). А по итогам девяти месяцев года поступление налоговых и неналоговых доходов составило 41,5 млрд рублей - это на 4% больше, чем в 2019 году.

Напомним, в апреле власти прогнозировал потери бюджета в 13 млрд рублей. Еще в 5 млрд оценивались ущерб муниципальным бюджетам. Но потери оказались значительно скромнее. По словам Ситникова, ситуацию удалось нивелировать мерами господдержки.

В текущем году регион дополнительно получил 18,4 млрд рублей. Эти средства пошли на выплаты медикам за работу в ковидной "красной зоне", выплаты соцработникам, работающим с условиях коронавируса, создание коечного фонда и покупку ИВЛ - всего 7,2 млрд рублей. Также из федеральных средств производят выплаты семьям с детьми 3-7 лет (5 млрд), финансирование дорожного ремонта (1,9 млрд) и программы индивидуального развития региона (около 1 млрд рублей), компенсацию региону закупки масок и перчаток для проведения голосования по Конституции (0,95 млрд) и другие направления.

Сам же регион на борьбу с коронавирусом выделил 3 млрд рублей.

Также по словам министра, властям не пришлось сокращать какие-то программы ради экономии средств бюджета. Некоторое их них «сократились» сами: культурные, спортивные мероприятия, детских отдых в лагерях - все это было запрещено из-за пандемии.