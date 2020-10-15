Барнаульцы в социальных сетях спорят о причинах исчезновения очередей в 14 поликлинике к приезду губернатора

Новости 15.10.2020 12:56 850

Поездка губернатора края по поликлиникам города обернулась неожиданным продолжением. Причем, претензии жителей краевой столицы направлены даже не в сторону непосредственно губернатора, сколько к организаторам поездки.

Первые публикации об исчезнувших очередях на ссылкой на сообщения из социальных сетей рассказал «Амител». На портале опубликовали людей у регистратуры. Эти очереди скопились уже после того как губернатор Виктор Томенко покинул помещение, где расположена регистратура. Репортаж подхватили другие СМИ. Главврач поликлиники рассказал, что переместить людей физически невозможно.

Может на этом история бы и закончилась, однако пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев решил «внести ясность» в вопрос. И так же в социальных сетях написал собственную версию произошедшего:

«Виктор Томенко приехал в 14-ю поликлинику примерно в 9:30 утра. Сначала он посетил регистратуру. Там было ровно столько народа, сколько было. Их видно на фотографиях. Кто-то-заходил, кто-то выходил, большое количество людей уже получили талоны и переместились к кабинетам врачей. Затем губернатор посетил отделение поликлиники на первом этаже жилого дома, затем провел совещание с главным врачом, министрами здравоохранения и цифрового развития. Всего посещение 14-й поликлиники продолжалось примерно час. А «Амител», как любезно сообщили мне в редакции, делал свои съемки примерно в 11:00. Наверное, за полтора часа (после 9:30) в регистратуре могло что-то измениться. Могли прийти новые пациенты, могла образоваться очередь. Коллеги, давайте не будем искать черную кошку в темной комнате. Тем более, когда ее там нет», - обратился он к журналистам.

Однако вопрос в том, что многострадальная поликлиника №14 обслуживает очень густонаселенный район с новостройками, в котором проживает большое количество журналистов. Поэтому о ситуации в поликлинике СМИ могут судить не с чьих-то слов, а непосредственно по личным впечатлениям. Поэтому претензий в адрес главного руководителя информационного департамента вылилось немало. Впрочем, он подчеркнул, что в данном контексте идет речь исключительно о локальном моменте – разогнали очереди или нет.

Дошло до того, что уже сегодня, то есть на следующий день директор Барнаульской халвичной фабрики Евгений Астаховский – бывший депутат гордумы заявил, что им «было принято решение о контрольном посещении поликлиники номер 14 в то же время, в которое вчера ее посетил Губернатор». Съездил – отчитался:

«Скажу честно, на сегодня количество посетителей возле кабинетов врачей поликлиники номер 14 не сильно отличается от количества людей в годы моего депутатства. Единственная, более менее очередь, скопилась возле кабинета, где выписывают больничные листы. Изучив ситуацию и реально все посмотрев, хочу сказать, что картина, представленная Губернатору вчера — Реальна!»

Вряд ли визит директора фабрики в поликлинику был организован представителями голубого дома. Скорее он может быть вызван надвигающимися выборами в АКЗС. Разговоры о том, что бывший депутат гордумы намерен побороться за кресло в вышестоящем парламенте уже пошли.

Однако, по итогу всестороннего обсуждения информации, появился флешмоб с хештегом #томенкопосмотри, в котором жители намерены показать, как выглядят поликлиники Алтайского края Виктору Томенко хотя бы на фото, в социальных сетях не стихают обсуждения – было или нет. И теперь уже по большому счету все равно, каким образом администрация больницы добилась снижения очередей в день приезда губернатора (кстати, наличие очередей и серьезных проблем в здравоохранении никто публично не отрицает). Но ситуация спровоцировала рост недоверия к губернатору. А это уже политический просчет. Не только непосредственно пиарщиков главы края, но и всей команды.