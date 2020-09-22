Алтайская таможня с начала 2020 года возбудила на 12% административных дел больше, чем годом ранее

Новости 15.10.2020 11:50 446

С начала 2020 года Алтайская таможня возбудила более 1,2 тысячи административных дел за нарушения предприятиями Двух Алтаев порядка предоставления статистических форм. Это - на 12% больше, чем было в аналогичном периоде 2019 года, передаёт пресс-служба ведомства.

Выявленные нарушения касались непредставления или несвоевременного представления статистических форм учёта перемещения товаров в рамках взаимной торговли со странами – членами ЕвразЭС. За девять месяцев предыдущего года в связи с этим было возбуждено 1080 дел об административных правонарушениях, в текущем году - 1235 дел.

Совокупный объём наложенных по вышеуказанным делам штрафов составил почти 2,4 млн рублей. К ответственности привлечено 162 организации, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, и 121 должностное лицо.