Главный алтайский терапевт-пульмонолог рассказала, как нужно вести себя с пневмонией

Новости 15.10.2020 11:25 9434

Как заподозрить пневмонию и куда бежать за правильным диагнозом и лечением рассказала главный алтайский терапевт-пульмонолог Ирина Бахарева.

Как можно заподозрить пневмонию?

Этому заболеванию присущи признаки интоксикации. Проявляются чаще всего повышенной температурой, слабостью, возможно нарушениями сна. Однако эти симптомы характеры для любых ОРВИ. Для пневмонии будет характерен кашель (с мокротой или без), тяжесть в грудной клетке или ощущение сдавливания. Однако наиболее опасным симптомом является одышка.

«Те действия, которые он всегда совершал без проблем вдруг начинают вызывать затруднения: дискомфорт, учащение дыхания, либо оно вдруг становится шумным. Если дыхательная недостаточность уже есть, то грозным симптомом будет акроцианоз – посинение носогубного треугольника, кончиков пальцев», - тот признак, по которому можно заподозрить пневмонию.

Также человек может посчитать свое дыхание. Для этого в спокойном состоянии нужно посчитать количество циклов (вдох-выдох) за минуту. Значение более 22 будет указывать, что одышка есть.

Ирина Бахарева говорит. что пульсоксиметр также доступен людям как и тонометр.

«Сегодня наверное – это необходимая вещь», уточняет она.

Можно ли лечить пневмонию дома?

«Если мы говорим о внебольничной пневмонии, абстрагируясь от ковида, то мы говорим, что вызывается практически всегда она двумя видами возбудителей – пневмокок либо внутриклеточные возбудители. Соответственно врач выбирает лечение, которое будет действовать на большинство возбудителей. В 80% случаев это пневмокок. Соответственно будут назначены полусинтетические пенициллины, либо азитромицин, которым кстати сейчас лечат COVID. Если в течение 2-3 суток температура не снижается, значит препарат заменяется на второй. Чаще всего это бывает достаточно, чтобы излечить нетяжелую пневмонию», - говорит Бахарева.

Однако если заболевание тяжелое, с дыхательной недостаточностью, нужна как можно более быстрая госпитализация, чтобы как можно раньше начать противомикробную терапию. «Для тяжелой пневмонии 4 часа от начала заболевания», - уточнила специалист.

Можно ли обойтись без КТ при пневмонии?

«КТ- довольно молодой метод исследования, а пневмонию мы лечим уже много лет», - пояснила Бахарева. Специалист говорит. что это исследование обычно назначается. Когда есть сомнения в диагнозе. Другие заболевания (например, онкологические) могут протекать с той же симптоматикой.

«Сегодня она помогает выявить пневмонию, когда нет других симптомов. Когда это «мягкая» пневмония. Но эти состояния не составляют угрозу жизни человека. Угрозу жизни представляет пневмония с четко выраженными симптомами, ее прекрасно видно на рентгеновском снимке».

Может ли пневмония на фоне ковида развиться стремительно?

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«Сегодня обнаружили маленькое поражение, а завтра уже тяжелая форма? Так не должно быть. Это при свином гриппе сразу поражались все легкие. А тут иная форма. У этой пневмонии свои особенности и большее значение имеет тромбообразование в мелких и крупных сосудов. Так что осложнения могут быть грозные, но не такие мгновенные», - пояснила она.

Восстанавливаются ли легкие после ковидной пневмонии?

«У нас есть примеры среди наших коллег, когда поражение составляло порядка 80% легких. А сейчас они восстановились и прекрасно работают. А есть те, кто будет восстанавливаться долго – несколько месяцев. У части пациентов пневмосклероз останется с ними на всю жизнь», - пояснила специалист.

Как пройти реабилитацию от коронавируса?

В регионе работает врачебно-амбулаторный диспансер. Это дистанционные занятия. Выйти на них можно с любого гаджета. Они проводят индивидуальные и групповые занятия дистанционно. Но нужно помнить. Что в ряже случаев у людей. перенесших коронавирус остаются психические изменения – депрессия, страх смерти. Их нужно поддерживать психологически. Кроме того необходимо восстанавливать мышечную массу.

Но все это очень неоднозначно, так как 20% вирус переносят вообще бессимптомно.