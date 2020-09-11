Путин наградил алтайского фермера медалью

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За труды по сельскому хозяйству» кулундинского фермера Виктора Фишера. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.
Виктор Фишер – генеральный директор хозяйства «Мерабилитское» Кулундинского района и депутат районного собрания. Сообщается, что медали он удостоился за заслуги в развитии сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу.
Фермер работает в сельскохозяйственной отрасли Алтайского края более 41 года, в должности генерального директора ООО «Мерабилитское» - 12 лет. Ведущий отраслью в хозяйстве является молочное скотоводство. На протяжении пяти лет коллектив ООО «Мерабилитское» является лидером по надою молока на одну фуражную корову среди хозяйств Кулундинского района.
Награду алтайскому губернатору вручили на праздновании юбилея Германа Титова в Косихинском районе