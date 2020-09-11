Путин наградил алтайского фермера медалью

Новости 15.10.2020 10:55 423

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За труды по сельскому хозяйству» кулундинского фермера Виктора Фишера. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Виктор Фишер – генеральный директор хозяйства «Мерабилитское» Кулундинского района и депутат районного собрания. Сообщается, что медали он удостоился за заслуги в развитии сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу.

Фермер работает в сельскохозяйственной отрасли Алтайского края более 41 года, в должности генерального директора ООО «Мерабилитское» - 12 лет. Ведущий отраслью в хозяйстве является молочное скотоводство. На протяжении пяти лет коллектив ООО «Мерабилитское» является лидером по надою молока на одну фуражную корову среди хозяйств Кулундинского района.

Виктора Фишера неоднократно награждали Почетными грамотами администрации района, Алтайского края, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В 2011 году он награжден медалью Алтайского края «За заслуги в труде». В 2014 году Виктору Фишеру присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».