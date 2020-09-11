О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Выборы - 2021
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Выборы - 2021

Путин наградил алтайского фермера медалью

Новости
423
0

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За труды по сельскому хозяйству» кулундинского фермера Виктора Фишера. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Виктор Фишер – генеральный директор хозяйства «Мерабилитское» Кулундинского района и депутат районного собрания. Сообщается, что медали он удостоился за заслуги в развитии сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу.

Фермер работает в сельскохозяйственной отрасли Алтайского края более 41 года, в должности генерального директора ООО «Мерабилитское» - 12 лет. Ведущий отраслью в хозяйстве является молочное скотоводство. На протяжении пяти лет коллектив ООО «Мерабилитское» является лидером по надою молока на одну фуражную корову среди хозяйств Кулундинского района.

Виктора Фишера неоднократно награждали Почетными грамотами администрации района, Алтайского края, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В 2011 году он награжден медалью Алтайского края «За заслуги в труде». В 2014 году Виктору Фишеру присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».
Алтайскому губернатору вручили медаль за заслуги перед космонавтикой

Алтайскому губернатору вручили медаль за заслуги перед космонавтикой

Новости

Награду алтайскому губернатору вручили на праздновании юбилея Германа Титова в Косихинском районе

4527

Автор: Политсиб.ру

Фото: gov39.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000