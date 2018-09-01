Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности чиновников алтайского Минстроя

Новости 15.10.2020 10:15 719

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности чиновников алтайского Минстроя в ходе обеспечения детей-сирот Алтайского края жильём. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в настоящее время в жилье нуждаются свыше пяти тысяч алтайских сирот. В текущем году федеральный и краевой бюджеты направили на его приобретение более 1,2 млрд рублей. Однако на данный момент освоено всего лишь 4% этих средств. Ответственными за обеспечение сирот жильём выступают должностные лица КГКУ «Региональное жилищное управление» и местного Минстроя.

Александр Бастрыкин Накануне глава СКР заявил , что по ситуации с обеспеченностью детей-сирот жильём Алтайский край входит в десятку худших субъектов РФ и потребовал от региона докладную записку с детальным анализом ситуации.

Обеспечение сирот жильём - застарелая проблема Алтайского края. Летом региональный Минстрой разместил десятки тендеров на покупку квартир для детей-сирот. Как уточнили "Политсибру" в ведомстве, планировалось закупить не менее 369 квартир на сумму свыше полумиллиарда рублей. При этом, в очереди на получение жилья стояло 5,6 тысяч граждан, возраст которых уже превысил 18 лет.

Комментируя проблему, чиновники отмечали, в том числе, нежелание застройщиков участвовать в конкурсных процедурах. Ситуация складывается так, что деньги на покупку жилья есть, но нет предложения. Сами застройщики в ответ указывали, что государство выставляет заниженные цены, по которым хочет покупать самый ходовой сегмент новостроек - однокомнатные квартиры.

В прошлом году в Госдуму был внесён законопроект, предлагающий выдавать сиротам сертификаты вместо квартир. Однако о его рассмотрении пока не сообщалось.