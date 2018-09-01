Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности чиновников алтайского Минстроя в ходе обеспечения детей-сирот Алтайского края жильём. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, в настоящее время в жилье нуждаются свыше пяти тысяч алтайских сирот. В текущем году федеральный и краевой бюджеты направили на его приобретение более 1,2 млрд рублей. Однако на данный момент освоено всего лишь 4% этих средств. Ответственными за обеспечение сирот жильём выступают должностные лица КГКУ «Региональное жилищное управление» и местного Минстроя.
Обеспечение сирот жильём - застарелая проблема Алтайского края. Летом региональный Минстрой разместил десятки тендеров на покупку квартир для детей-сирот. Как уточнили "Политсибру" в ведомстве, планировалось закупить не менее 369 квартир на сумму свыше полумиллиарда рублей. При этом, в очереди на получение жилья стояло 5,6 тысяч граждан, возраст которых уже превысил 18 лет.
Комментируя проблему, чиновники отмечали, в том числе, нежелание застройщиков участвовать в конкурсных процедурах. Ситуация складывается так, что деньги на покупку жилья есть, но нет предложения. Сами застройщики в ответ указывали, что государство выставляет заниженные цены, по которым хочет покупать самый ходовой сегмент новостроек - однокомнатные квартиры.
37 депутатов проголосовали против
ну, ничего ты не понимаешь - именно минстрой и распределяет, о очередь формирует - так что прибереги свои галлюцинации для себя
Не, ну как понимаю минстрой строит, а распределяет то, поди не он.