С вас 3,8 млрд рублей. Сколько имущественных налогов должны заплатить жители Алтайского края

Новости 15.10.2020 9:43 504

Жителям Алтайского края начислили имущественных налогов за 2019 год на 3,8 млрд рублей (больше показателя прошлого года на 4%). Более половины – налог на транспорт. О налоговых новшествах, способах уплаты и некоторых льготах рассказали в региональной налоговой службе на пресс-конференции в среду, 14 октября.

Какие налоги надо заплатить?

Итак, налогоплательщикам выставили:

2 млрд рублей - транспортный налог (средняя сумма уплаты на человека – 3,8 тысячи рублей),

1,154 млрд - налог на имущество (средняя плата - 1,2 тысячи рублей),

0,682 млрд рублей - земельный налог (860 рублей).

Еще 100 млн рублей начислено в виде налога на доходы физических лиц. В большинстве случаев его перечисляет работодатель с вашей зарплаты. Но если человек получал призы, сдавал земельные паи в аренду, размещал деньги в банке или МФО под процент выше ключевой ставки или брал кредит по ставке ниже, то налог он платит сам. И таких физлиц в крае по итогам года более 26 тысяч человек.

Заплатить имущественные налоги необходимо до 1 декабря 2020 года.

Что изменилось?

В расчете налогов в 2020 году было несколько новшеств.

Например, вырос коэффициент-дефлятор по налогу на имущество (в прошлом году был 1.481, в этом – 1.518). Из-за этого жителям региона придется заплатить на 40 млн больше.

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При расчете земельного налога впервые использованы новые результаты кадастровой оценки земель сельхозназначения, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, безопасности и иного специального назначения, вступившие в силу с 2019 года. Здесь налогооблагаемая база сократилась на 6 млн рублей.

Есть изменения и по транспортному налогу. Придется больше заплатить владельцам дорогих авто: Audi Q8, Chevrolet Traverse, Volvo XC40 и других транспортных средств свыше 3 млн рублей из обновленного перечня Минпромторга.

Также был отменен вычет по «Платону» для большегрузов. За счет этого владельцам таких авто придется в общей сумме перечислить в бюджет на 16 млн больше, чем годом ранее.

Впервые в этом году предпенсионеры могут получить вычет по земельному налогу. Из расчета их платы отнимается кадастровая стоимость 600 кв. метров по одному земельному участку. Сумма этой льготы составила 1,5 млн рублей.

Также они освобождены от уплаты налога по одному объекту определенного вида (жилой дом, квартира, комната, гараж и так далее). Главное, чтобы объект не использовался в предпринимательской деятельности. Здесь предпенсионерам региона «скостили» почти 10 млн рублей. В целом такую льготу на сумму 1,5 млн рублей получает около семи тысяч человек.

По словам начальника отдела налогообложения имущества краевой налоговой Елены Колосковой, сейчас ведомство начисляет льготу автоматически. Приносить справки из ПФР не нужно.

Главное же новшество следующего, 2021 года - исчисление налога на недвижимость не по инвентаризационной, а по кадастровой стоимости. Как изменится общая сумма сборов, в УФНС пока не знают, но по прогнозам доходы бюджета в городах точно вырастут.

Как заплатить налоги?

Налоговые уведомления получили 1,2 млн жителей региона. Из них 900 тысяч были направили по почте (не пугайтесь, что отправитель из Кемеровской области, именно там печатают квитанции), а 300 тысяч – выгружены в личный кабинет налогоплательщиков.

В УФНС напомнили, что если человек зарегистрирован в кабинете, то бумажного «письма счастья» он уже не получит.

«Если вы не получили сообщение в кабинете или по почте, то вы можете обратиться в инспекцию по телефону или через сайт налоговой с помощью сервиса «обратиться в ФНС России (личные приемы из-за пандемии ограничены, только по предварительной записи через сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию или по телефону единого контакт-центра 8-800-222-22-22» - прим.ред.) и все уточнить», - сказал руководитель УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко.

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При этом он подчеркнул, что узнавать свои налоговые счета – обязанность гражданина.

Как в прошлом году, в документе не будет квитанции на уплату, но будут QR-коды.

А заплатить можно в любом отделении почты или в любом банке (как лично, так и через терминал), в личном кабинете на сайте ФНС, через мобильное приложение «Налоги ФЛ», через личный кабинет на сайте своего банка или в сервисе «Уплата налогов и пошлин» на сайте налоговой. Также с этого года платить можно будет через специальные терминалы в МФЦ (но только с банковской карты).