Как в Алтайском крае будут проводить перепись населения в апреле 2021 года?

Новости 14.10.2020 18:30 710

Всероссийская перепись населения в связи с пандемией перенесена на апрель. Руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай Ольга Ситникова в рамках интернет-форума рассказала, что из-за пандемии коронавируса качественно провести подготовительные мероприятия, подбор и обучение персонала, проверку оборудования, оказалось невозможным.Основной этап переписи населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Инструментом переписчиков станут планшеты, они должны поступить в регион до декабря. Тем не менее предусмотрены и подписные листы, на случай выхода техники из строя.

Населению предстоит ответить на ряд вопросов. Причем для граждан России их предусмотрено 30, а временно гостящих иностранцев всего 7.

Вопросы будут касаться возраста, брачного состояния, образования, количества детей, национальной принадлежности, владения языками, места жительства, жилищных условий, - благоустройства помещений, занятости, миграции.

Ольга Ситникова обещает, что спрашивать о том, сколько получают граждане спрашивать никто не будет. А вот на вопрос «откуда» необходимо будет ответить, так как «полученная информация определяет дальнейшие государственные решения».

Впрочем в этот раз можно обойтись и без контакта с переписчиком - достаточно в специальном разделе будет заполнить опросные листы на портале «Госуслуг». а вот в отдаленные населенные пункты временный переписной персонал, необходимые для проведения переписи населения средства и документы будут доставляться на транспорте, который будет специально привлекаться в рамках реализации органами местного самоуправления полномочий по подготовке и проведению ВПН-2020 на территории муниципального образования. Для работы переписчиком преимущественно привлекаются лица из числа жителей соответствующих населенных пунктов.