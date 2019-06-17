Олег Хорохордин: работы по оздоровлению Телецкого озера затянулись из-за климата и коронавируса

Новости 14.10.2020 17:30 680

Перенос части работ по оздоровлению Телецкого озера на 2021 год Глава Республики Алтай Олег Хорохордин обсудил с руководителем Минстроя РФ Владимиром Якушевым 13 октября, в ходе рабочей поездки в Москву. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В сёлах, расположенных вблизи Телецкого озера, по нацпроекту «Экология» запланировано строительство водопроводных сетей и скважин, канализационных очистных сооружений в сёлах Артыбаш и Иогач Турочакского района, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод в селе Иогач. Однако в текущем году проектно-сметную документацию по объектам пришлось скорректировать.

«Из-за климатических особенностей местности объекты возможно завершить лишь летом 2021 года. Задержка работ была связана и с распространением коронавирусной инфекции. Поскольку часть средств в этом году использована не будет, правительство Республики Алтай просит оказать поддержку в предоставлении финансовой помощи для завершения работ в следующем году», – сообщил Олег Хорохордин.

Владимир Якушев пообещал, что Минстрой детально изучит все возможные варианты предоставления финансирования и поддержит республику.