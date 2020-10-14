Спорная кандидатура. Алтайский бизнес снова выступил против назначения Осипова омбудсменом

Аналитика 14.10.2020 16:58 1356

В Алтайском крае продолжается спор бизнес-сообщества с правительством по поводу кандидатуры депутата АКЗС Андрея Осипова на пост уполномоченного по правам предпринимателей. До назначения остается всего пара недель, а стороны этого политического конфликта продолжаются «обкидываться» взаимными упреками.

12 октября в правительство поступило очередное письмо (имеется в редакции «Политсибру») от бизнеса, на этот раз только от алтайской «Деловой России».

Позиция одной стороны: «он нам подходит»

В документе сказано, что кандидатура Осипова очень спорная.

«Сегодня на подобной должности нужны молодые и современно мыслящие люди, уважаемые большинством и имеющие определенный опыт общественной в бизнес-среде и разбирающихся в основных принципах властных полномочий», - написано в письме.

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Отмечается, что юридическое образование желательно, но важнее «положительный опыт работы с людьми и человеческие качества, позволяющие понять проблемы малого предпринимателя и помочь найти правильное решение в конкретной ситуации».

Кроме того, Осипова обвиняют в том, что он уклоняется от встреч с предпринимателями, «показывает свои нездоровые амбиции» и «выносит на публичное обсуждение свои сомнительные аргументы».

А еще проводит «надуманный пиар» с использованием административного ресурса.

Уже как минимум второе такое официальное обращение. Первое было две недели назад. И под словами «мы его не поддержим, потому что не уверены, что он будет реальных защитников бизнес-интересов» тогда подписались руководители семи объединений («Опора России», «Деловая Россия», а также союзы предпринимателей, крестьянских формирований, ремесленников, рекламистов и риелторов).

Позиция второй стороны: «сам такой»

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Тогда Андрей Осипов не стал комментировать тему «Политсибру», но через некоторое время высказался на «Банкфаксе».

И он не согласен с претензиями. Осипов напомнил, что 20 лет занимался бизнесом, возглавлял Алтайский страховой союз, входил в совет предпринимателей Ленинского района Барнаула. А также имеет большой опыт общения с властными структурами.

Также он заявляет, что готов встретиться с предпринимателями, но ситуация с коронавирусом пока не позволяет этого сделать.

Но большая часть его ответа была направлена персонально главе алтайской «Деловой России» (которая была в числе подписантов обоих писем), бизнесмену, депутату АКЗС Юрию Матвейко. Насколько известно, «Политсибру» между ними и раньше были несогласия по разным вопросам.

«Вы не назначайте его, вы рассмотрите лучше мою кандидатуру», - такой подход, получается? Он не член ЕР, но он член фракции «Единая Россия» в АКЗС. Он не самовыдвиженец, его выдвигала «Единая Россия». «Единая Россия» выдвинула его в мандатную комиссию, где он заместитель председателя. Его фракция выдвинула заместителем комитета по экономической политике. Никто не говорит, что он не может иметь собственную позицию – его мнение уважаемо, но им стоило хотя бы поделиться (…). Но за глаза говорить, поступать таким образом – это просто неправильно», - заявил Осипов.

Кого предлагают на этот пост

В последнее время в СМИ появляется информация о некотором списке кандидатов, которые на этот пост предлагает бизнес-сообщество. До сих пор это были только отдельные фамилии.

В письме «Деловой России» шесть кандидатов:

Сергей Лямин, депутат АКЗС, бизнесмен, председатель реготделения Ассоциации молодых предпринимателей России,

Алексей Кривенко, депутат АКЗС, предприниматель,

Антон Литвиненко, лидер реготделения «Партии Роста», директор ЗАО «Алтайстройдеталь»,

Евгений Дешевых, начальник управления края по развитию туризма,

Александр Евстигнеев, начальник управления края по развитию предпринимательства,

Антон Слободчиков, глава Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства.

В документе сказано, что «возможно, есть и другие, не менее достойные кандидатуры».

О чем говорит эта ситуация?

Война (как минимум информационная) развернулась сразу после официального подтверждения ухода с этого поста Павла Нестерова. Тогда, в начале сентября, он заявил, что покидает пост уполномоченного раньше срока по личным причинами (каким именно – не раскрывает).

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Как стало известно «Политсибру», на этот правительство сразу выбрало Андрея Осипова. И это сразу не понравилось бизнес-сообществу.

Осипов сначала отмалчивался. Но все-таки дал комментарий. Правда, широкой информационной кампании в свою защиту лично он все-таки вести не стал. Зато ему в помощь подключилось правительство и некоторые публичные персоны. Так, на офсайте региона сначала появилось заявление депутата АКЗС, бизнесмена Дмитрия Аганова, который призвал не затягивать с выбором кандидатуры. Осипов, по его словам, «лучше многих знает специфику работы в бизнесе и понимает потребности коллег».

А затем его публично поддержал бывший депутат АКЗС, председатель совета краевого Союза потребительских обществ Виктор Красилов.

«Он имеет опыт предпринимательской деятельности, знает специфику работы. Хорошо знает законодательство и имеет большой опыт законотворческой деятельности», - сказал Красилов.

Но, судя по нашим данным, две противоборствующие стороны до сих пор не встретились, а пока только производят публично-заочный обмен мнениями.

А говорить это все может о том, что борьба здесь намного шире, чем просто за пост уполномоченного. Сама по себе эта должность до недавнего времени не была особо-то лакомым куском. Во всяком случае, в публичном поле за годы работы Павла Нестерова с 2013 года не было каких-либо громких историй или процессов. Работал себе и работал.

Возможно, дело тут в попытке переделить контроль за ситуацией в бизнес-сообществе. При губернаторе Александре Карлине предприниматели не имели привычки публично выражать свое несогласие. При новом главе региона Викторе Томенко за это перестали «репрессировать». Публичные заявления (не только по поводу кандидатуры бизнес-омбудсмена), расходящиеся с официальной позицией, теперь высказывают все чаще (и некоторые из них, очевидно, и с целью политического пиара). Кстати, любопытно, что и когда по этому поводу скажет сам губернатор. Судя по всему, что без его вмешательства, противостояние, уже перешедшее на личности, уже не «рассосется».

А, может быть, это уже борьба за новый созыв в краевом парламенте? Выборы пройдут менее, чем через год.