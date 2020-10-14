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В Алтайском крае от коронавируса умерла медсестра поликлиники

Новости
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В Барнауле умерла  медицинская сестра поликлиники.   Об этом  коллеги сообщили в Инстграм-аккаунте лечебного учреждения.

"Первичное звено - последний рубеж. Безвозвратные потери...Романова Татьяна Владимировна старшая медсестра, 2-го терапевтического отделения КГБУЗ «Городская поликлиника №14, г. Барнаул» приняла смерть в борьбе с коронавирусной инфекцией в городе Барнауле, Алтайского края...Войны без потерь не бывает... но, вряд ли можно кого то этим утешить....", -  написано на страничке.

Между тем, в поликлинике побывал губернатор края Виктор Томенко, которому рассказали, что  среди персонала много болеющих. К примеру, из 35 терапевтов, которые должны работать на участках пациентов принимают всего 11.

По официальным данным в Алтайском крае подтверждено  172 случая коронавируса.  8 человек за сутки умерло,  274 человека находятся в тяжелом состоянии, 134 подключено к аппаратам ИВЛ.

«Я не знаю, что делать». Почему алтайский губернатор поехал посмотреть поликлиники Барнаула собственными глазами?

«Я не знаю, что делать». Почему алтайский губернатор поехал посмотреть поликлиники Барнаула собственными глазами?

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Виктор Томенко начал осмотр с самой проблемной поликлиники города

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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