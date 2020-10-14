В Алтайском крае от коронавируса умерла медсестра поликлиники

Новости 14.10.2020 16:25 713

В Барнауле умерла медицинская сестра поликлиники. Об этом коллеги сообщили в Инстграм-аккаунте лечебного учреждения.

"Первичное звено - последний рубеж. Безвозвратные потери...Романова Татьяна Владимировна старшая медсестра, 2-го терапевтического отделения КГБУЗ «Городская поликлиника №14, г. Барнаул» приняла смерть в борьбе с коронавирусной инфекцией в городе Барнауле, Алтайского края...Войны без потерь не бывает... но, вряд ли можно кого то этим утешить....", - написано на страничке.

Между тем, в поликлинике побывал губернатор края Виктор Томенко, которому рассказали, что среди персонала много болеющих. К примеру, из 35 терапевтов, которые должны работать на участках пациентов принимают всего 11.

По официальным данным в Алтайском крае подтверждено 172 случая коронавируса. 8 человек за сутки умерло, 274 человека находятся в тяжелом состоянии, 134 подключено к аппаратам ИВЛ.