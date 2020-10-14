Налоговая инспекция в Славгороде закрылась из-за вспышки коронавируса

Славгородская налоговая была закрыта для посещения из-за вспышки коронавируса. Остальные отделения работают, хотя заболевшие еще есть. Об этом на пресс-конференции для СМИ в среду, 14 октября рассказал руководитель УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко.
«С сентября у нас в системе в день около 20-30 человек одномоментно болеет. В апреле было 4-10 человек», - сказал Куриленко.
В целом с начала пандемии коронавирусом переболело около 60 сотрудников управления из 2,5 тысяч.
Глава налоговой рассказал, что УФНС по возможности переводит работников на дистанционную работу, контактировавших с заболевшими отправляют на самоизоляцию.
Также ранее стало известно о шести заразившихся в Бийской налоговой, но она не закрыта.
Всего в крае по данным на 14 октября зарегистрировано 15 680 случаев заболевания. Сейчас в госпиталях находятся 1528 пациентов, ещё у 1725 рентген подтвердил вирусную пневмонию, схожую с коронавирусом (они тоже в госпиталях).