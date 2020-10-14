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Налоговая инспекция в Славгороде закрылась из-за вспышки коронавируса

Новости
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Славгородская налоговая была закрыта для посещения из-за вспышки коронавируса. Остальные отделения работают, хотя заболевшие еще есть. Об этом на пресс-конференции для СМИ в среду, 14 октября рассказал руководитель УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко.

«С сентября у нас в системе в день около 20-30 человек одномоментно болеет. В апреле было 4-10 человек», - сказал Куриленко.

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В целом с начала пандемии коронавирусом переболело около 60 сотрудников управления из 2,5 тысяч.

Глава налоговой рассказал, что УФНС по возможности переводит работников на дистанционную работу, контактировавших с заболевшими отправляют на самоизоляцию.

Также ранее стало известно о шести заразившихся в Бийской налоговой, но она не закрыта.

Всего в крае по данным на 14 октября зарегистрировано 15 680 случаев заболевания. Сейчас в госпиталях находятся 1528 пациентов, ещё у 1725 рентген подтвердил вирусную пневмонию, схожую с коронавирусом (они тоже в госпиталях).

Автор: Александра Черданцева

Фото: chuna.irkobl.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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