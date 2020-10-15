Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» передали краевым медикам аппараты для искусственной вентиляции легких

Новости компаний 14.10.2020 15:40 580

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) и благотворительный фонд «Милосердие» приобрели для Краевой клинической больницы наиболее востребованное медицинское оборудование в период пандемии COVID-19.

Медицинскому учреждению передали два аппарата искусственной вентиляции легких Hamilton-T1. Аппараты жизненно необходимы пациентам с особо сложным течением заболевания. На приобретение этого оборудования направили 5,3 млн. рублей.