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Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» передали краевым медикам аппараты для искусственной вентиляции легких

Новости компаний
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Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) и благотворительный фонд «Милосердие» приобрели для Краевой клинической больницы наиболее востребованное медицинское оборудование в период пандемии COVID-19.

Медицинскому учреждению передали два аппарата искусственной вентиляции легких Hamilton-T1. Аппараты жизненно необходимы пациентам с особо сложным течением заболевания. На приобретение этого оборудования направили 5,3 млн. рублей.

«Мы понимаем насколько медики и пациенты с тяжелыми формами заболевания нуждаются сейчас в оборудовании, поэтому стремимся помочь, - отмечает Александр Уманец, член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса. – Социальный партнер НЛМК оказывает всестороннюю помощь во всех регионах присутствия, в том числе и в Алтайском крае. Мы приобретаем наиболее востребованные медикаменты, оборудование, средства защиты. Важно всеми силами поддержать медицину в сдерживании распространения коронавируса COVID-19».

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаула и Алтайского края #аналитические новости #аналитика
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