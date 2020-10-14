На Алтае разгорелся очередной скандал с участием представителя РПЦ

Новости 14.10.2020 14:54 1216

Славгородский суд вынес приговор, согласно которому житель Славгорода Иван Шевгенюк признан виновным в преступлении против половой неприкосновенности человека. Как сообщает «Банкфакс», примечательно, что в протоколе обвиняемый проходит как секретарь Славгородской и Каменской епархии.

В ходе суда было установлено, что в марте 2020 года он вместе со знакомым студентом распивал алкоголь в своей квартире. Когда парень уснул, «Шевгенюк совершил мужеложство с применением насилия», - уточняет агентство. При этом, будучи пьяным, он осознавал, что совершает противоправные действия.

Как выяснилось, пострадавший и обвиняемый познакомились в волонтерском отряде. Шевгенюк предложил парню жить у него, «часто вел разговоры о нетрадиционных сексуальных отношениях», обнимал и гладил гостей. Однако парень считал, что сотрудник епархии не может совершить преступление.

Шевгенюк послностью признал свою вину, и по заявлению потерпевшего, уже компенсировал моральный вред в полном объеме. В этой связи пострадавший попросил не назначать ему наказание, связанное с изоляцией от общества.

По информации агентства суд признал его виновным и назначил условное наказание.

Примечательно, что все данные по поводу работы Шевгенюка в Славгородской епархии пропали еще летом. Епископ Славгородской и Каменской епархии Всеволод Понич рассказал, что знает об этой истории якобы только из городских слухов. Он уточнил, что приговора суда у него нет, соответственно пока вопроса о лишении сана пока не стоит.

Однако, скандал вышел за пределы не только епархии, но и региона в целом. И обсуждается, к примеру, в блогах.

Отметим. это не первый скандал в Славгородской и Каменской Епархии. В 2018 году в Алтайском крае уже велось разбирательство по уголовному делу в отношении служителя РПЦ протоиерея и настоятель храма Богоявления Господня в селе Черемное Павловского района Андрея Киселева, совершившего преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки, тогда он получил реальный срок.