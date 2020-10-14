«Война интересов». Глава алтайской ФНС объяснил, почему отменяют самый дешевый налог - ЕНВД

Аналитика 14.10.2020 13:54 1183

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) отменяется с 1 января 2021 года, потому что давно себя изжил, позволяет недоплачивать в бюджет высокодоходному бизнесу и является несправедливым по отношению к остальным налогоплательщикам. Об этом на пресс-конференции для СМИ в среду, 14 октября рассказал руководитель УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко.

ЕНВД устарел

«Говорить о ЕНВД, как о хорошо работающем инструменте я бы не стал. Тогда, в 1998 году это был вынужденный компромисс. Вы же помните, что происходило. Налоги с розничной торговли брать было невозможно – не было оценки. То была война интересов: государству нужно брать налог, а платить их не хотели. Тогда и придумали вмененный доход», - сказал Куриленко.

Напомним, ЕНДВ берется не с реального дохода, как в некоторых других режимов, а от условного объема, которое государство определило для разных видов деятельности (с учетом числа работников, площади помещения и других физических показателей).

Доходы бизнеса значительно выше

С 2015 года в России начались реформы администрирования налогов:

Ввели АСК НДС (автоматизированная система контроля за возмещением НДС из бюджета), которая позволяет государству видеть создание добавленной стоимости.

Почти повсеместно (переходный период завершится к 1 июля 2021 года) ввели новую контрольно-кассовую технику – электронные кассы, которые позволяют видеть розницу.

Ввели маркировку.

«Все эти инструменты показали реальный оборот разных видов деятельности, реальный объем экономики. И теперь понятно в каждой точке города, на какой улице, сколько в среднем «бьют» торговые точки. Та же маркировка показала, что объемы дохода, которое определило государство, занижены в десятки раз», - добавил главный налоговик края.

Иными словами, база, от которой платили ЕНВД, давно устарела и не соответствует действительности.

Налог вырастет в разы

Многие алтайские бизнесмены уже заявили, что для них отмена «вмененки» обернется значительным увеличением налоговой нагрузки.

«Да, налог вырастет в разы. Но он будет приближен к реальной выручке. Да, платить придется больше. Но есть, например, крупные торговые сети с миллиардными доходами, которые платят несоразмерно мало и, по сути, уходят от фискальной ответственности», - ответил Юрий Куриленко.

Куриленко также добавил, что в этом есть и социальная справедливость: почему физлица платят 13% от доходов, бизнесмены на «упрощенке» - 6%, а «вмененщики» всего 1% от дохода, а то и меньше.

При этом Юрий Куриленко опроверг слухи о возможном переносе отмены ЕНВД из-за экономической ситуации на фоне коронавируса.

«Решение принимается на федеральном уровне. И действительно, мало ли как может развиваться ситуация. Но сейчас до нас однозначно доведено решение об отмене ЕНВД с 2021 года», - заявил глава алтайской налоговой.

А что вместо ЕНВД?

Сегодня на этом налоговом режиме 37 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По данным на середину сентября (более свежей информации пока нет), на другие режимы перешли только около 600 предпринимателей. Чуть более 400 на УСН (упрощенная система налогообложение), около 150 на НПД (налог на профессиональный доход или иначе налог для самозанятых) и всего лишь 17 на патентную систему.

ЕНВД действительно очень удобный и выгодный налог: небольшая плата, нет обязанности платить НДС, НДФЛ, имущественный налог и налог на прибыль организаций, взносы в соцфонды хоть и имеются, но их здесь компенсируются. Ставка – 15%, но исчисляется она от низкой базы вмененного дохода, а потому плата оказывается очень невысокой.

Вот такие сейчас есть альтернативы:

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УСН – упрощенка. В режиме «доходы» налог составляет 6% с фактических доходов, в режиме «доходы минус расходы» - 15%. На нем могут «сидеть» те, у кого не более 100 работников и доход не превышает 150 млн рублей в год. Если есть сотрудники, то можно вернуть до 50% платежей в соцфонды (пенсионный, соцстрах и медстрах), если нет – то платежи компенсируются полностью.

ПСН – патент. На каждый вид деятельности своя цена патента. Он доступен для ИП, где работает не более 15 человек. Платежи в соцфонды есть.

НПД – налог для самозанятых. Здесь ставка 4% для тех, кто работает с физлицами и 6% – для работающих с юрлицами. Годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей, а в штате не должно быть сотрудников. И нет платежей в соцфонды.

Кстати, сейчас Госдума рассматривает закон, который отменяет необходимость страховых взносов для патента. Что, по словам Юрия Куриленко, сделает его более привлекательным.

«Юрлица и ИП, самостоятельно не перешедшие на иной специальный налоговый режим, с 1 января 2021 года автоматически будут переведены на общий режим налогообложения. То есть будут обязаны вести налоговый и бухгалтерский учет, представлять декларации по НДФЛ (придется платить 13%) и НДС (плата 20%)», - напомнили в УФНС.

ЕНВД использовали:

розничная торговля,

общепит,

ветеринарные клиники,

компания, предоставляющие бытовые услуги,

автомастерские и автомойки,

компании, занимающиеся распространением и (или) размещением рекламы,

предприниматели, сдающие в аренду торговые места, земельные участки или жилые помещения,

пассажиро- и грузоперевозчики,

владельцы стоянок.