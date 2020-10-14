«Я не знаю, что делать». Почему алтайский губернатор поехал посмотреть поликлиники Барнаула собственными глазами?

Новости 14.10.2020 13:25 5983

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко начал объезд поликлиник. Он осматривает лечебные учреждения вместе с вице-губернатором Игорем Степаненко, министром здравоохранения Дмитрием Поповым и министром цифрового развития Евгением Зрюмовым. Предварительно он пояснил починенным необходимость такой работы:

«В социальных сетях есть сотни историй. Вроде есть какие-то телефоны, регистратуры, call-центры, тем не менее днями. Неделями, а то и махнув рукой совсем люди дозвонится не могут», - рассказал он.

Глава края также пояснил, что в поликлиниках есть официальные данные, сколько принял врач, сколько посетил на дому, однако непонятно какая это часть от нуждающихся в помощи.

«Толи мы 90 % все же закрываем. А 10% нет, толи наоборот: мы успеваем обработать 10-30%. А остальные эту помощь не получают. Нужен хотя бы буфер, где будут накапливаться обращения […] чтобы было место, куда он может написать: я не дозвонился, я не знаю, что делать! Я не знаю, что делать – сегодня главный лейтмотив в выступлениях жителей края, особенно крупных городов».

Главный врач барнаульской поликлиники №14 Дмитрий Денисов рассказал о том, как выглядит ситуация в учреждении. Здесь есть 35 участков, соответственно 35 терапевтов должны работать на приеме пациентов. Плюс должны быть специалисты которые дежурить и принимать заболевших в день обращения. Есть также кабинеты неотложной помощи, где работают терапевты. Однако, по словам главврача сейчас из 35 принимают только 11 терапевтов (в том числе два ординатора из медуниверситета), большинство фельдшеров также болеет. То есть даже работая целый день оставшиеся не могут физически закрыть потребности в медицинской помощи прикрепленному населению.

«Доступность фактическим наличием персонала мы никак обеспечить не можем. Соответственно всю плановую помощь мы у себя фактически свернули. Принимаем только с признаками ОРВИ, в том числе здесь могут попадаться пациенты с ковидом, потому что дифференцировать его клинически сложно», - пояснил он.

Оказанием экстренной помощи занимаются узкие специалисты. При этом пока поликлиника не может обеспечить даже доступность call-центров, чтобы узнать потребность населения в медицинской помощи. А рассказать результаты мазков, выписать льготный рецепт на лекарства как раз могут именно эти специалисты. Населению требуется также консультационная помощь. По оценкам главврача, минимальное количество одновременно работающих специалистов центра на 14 поликлинику должно составлять 12 человек. На данный момент работают 4 специалиста непосредственно в поликлинике и 3 на базе частной. Часть работы ведет центр медпрофилактики.

Министр здравоохранения дополнил также, что есть небольшая толика помощи и от медуниверситета. Кроме работающих на полторы ставки ординаторов, студенты 5-6 курсов забирают мазки у тех, у кого есть подозрение на коронавирус. Будущие медсестры из колледжа работают в call-центрах. однако есть существенные проблемы. К примеру, рентгеновское исследование можно проводить только в детском корпусе – так как по законодательству размещать такое оборудование можно только в отдельно стоящем или пристроенном помещении, а «взрослая» часть поликлиники находится в жилом доме. Кстати, большая часть поликлиник в Барнауле расположена именно так.

Однако, по словам Попова, самой большой проблемой сегодня является острая нехватка терапевтов, которые должны назначить лечение после обследований. Мало того, что их не хватает и в обычном режиме, еще и серьезно увеличилась нагрузка, часть работают в красной зоне.

Кстати, как отметил Попов, из частных поликлиник работают с госсистемой единицы. «От большинства мы так и не получили отклика», - сказал он.

«Все, кто мог, «под ружье» уже встал». Частные клиники откликнулись на призыв алтайского минздрава Новости 07.10.2020 16:05

Губернатор заметил, что должен быть план приведения в порядок поликлиник. Для Барнаула запланировано строительство трех новых поликлиник, однако это вопрос перспективы, а проблемы нужно решать уже сегодня.

Возможно речь пойдет об организации еще одного большого call-центра на базе медицинского университета, работать будут в котором студенты.

В течение дня губернатор посетил несколько поликлиник. Проблемы в большинстве из них схожи. Губернатор попросил минздрав обратить особое внимание на те полклиники, которые оказались «в провале»:

«Нужно потушить как можно быстрее пожар и выходить на человеческое общение и обслуживание, взаимодействие с пациентами. Пока, к сожалению, вал людей обращающихся»…