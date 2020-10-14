Каких врачей не хватает Алтайскому краю и почему?

Новости 14.10.2020 12:20 1142

Кадровая проблема в здравоохранении Алтайского края была больным вопросом ещё до пандемии коронавируса, однако сейчас она встала особенно остро. Это отражается и на сервисах по поиску работы.

Так, например, по данным hh.ru, за последний месяц количество вакансий для медиков увеличилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом, количество резюме соискателей-медиков выросло на 36%. Противоречия здесь нет, поскольку большую часть резюме размещает младший и средний медперсонал (30%). На лечащих врачей и врачей-экспертов приходится лишь 14% резюме. В то же время, наиболее востребованными являются лечащие врачи, врачи-эксперты, а также специалисты клинических и лабораторных исследований. На резюме последних приходится всего 4%.

Ещё одним камнем преткновения стали расхождения в реальных и ожидаемых зарплатах. Так, средняя зарплата, которую предлагают медикам в Алтайском крае, составляет 30 тысяч рублей, в то время как сами соискатели считают, что им должны платить 35 тысяч.

Большинство соискателей – люди с опытом работы более 6 лет (56%) и в возрасте от 18 до 30 лет (40%).

Несмотря на то, что количество резюме медиков стабильно увеличивается, профессиональная сфера «Медицина, фармацевтика» по-прежнему является одной из самых низкоконкурентных с точки зрения трудоустройства: на одну вакансию приходится 1,1 резюме. При этом нормой считается 5-6 резюме на вакансию: с одной стороны, у работодателей есть выбор, с другой – соискатели могут в комфортные сроки найти новое место трудоустройства.