172 заражения и восемь смертей: как в Алтайском крае развивается вторая волна коронавируса

Новости 14.10.2020 11:35 1037

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 172 заражения коронавирусом, выздоровело 139 пациентов, умерли – восемь, из них от COVID-19 – шестеро. Об этом сообщает региональный оперштаб.

К настоящему времени в госпиталях находятся 1528 пациентов, ещё у 1725 рентген подтвердил вирусную пневмонию, схожую с коронавирусом. Они также лежат в ковидных госпиталях. Ещё 156 человек пребывают в них «по иным обстоятельствам». Амбулаторно лечатся четверо. Тяжёлое течение болезни наблюдается у 274 человек, половина из них (134 пациента) подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в крае инфицированных – 15 680, количество выписанных по выздоровлению – 13 552 человека. За весь период скончалось 604 человека. От коронавирусной инфекции всего скончались 277 человек, по иным причинам смерти – 323 человека; на экспертизе – четыре случая.

В медучреждениях развернуто 4 093 койки, за минувшие сутки - 254. Подключены к кислороду 2 127, оснащены ИВЛ – 445. Свободно – 675. 3 477 человек (бессимптомные вирусоносители) продолжают находиться на амбулаторном наблюдении и лечении.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 15 680 человек, в т.ч. 1157 детей до 17 лет включительно. Из общего числа заболевших 235 случаев – завозные, в т.ч. 55 – из-за рубежа; 8 598 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. 4 979 – у больных внебольничной пневмонией, 5 127 – у заболевших ОРВИ, в 5 574 случаях – бессимптомное течение. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 556 539 человек. За прошедшие сутки – 5482.