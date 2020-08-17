«Чужое и на время». Закредитованность жителей Алтайского края ещё высока, но продолжает сокращаться

Выдачи кредитов наличными в сентябре в Алтайском крае сократились на 6% за месяц и на 12% – по сравнению с сентябрём 2019 года. Это следует из данных объединённого кредитного бюро.
Сокращение выдач кредитов наличными – общероссийская тенденция. В целом по РФ в сентябре они сократились на 5%, а по сравнению с сентябрём 2019 года – на 13%. Впрочем, Алтайский край, несмотря на снижение кредитования, входит в двадцатку регионов России, в которых кредитов было выдано больше всего, и занимает в этом топе 17 место.
Генеральный директор ОКБ Артур Александрович отметил в качестве факторов сокращения кредитования населения исчерпание за июль-август отложенного спроса, а также вторую волну коронавируса, несущую новые риски безработицы, которые банки принимают во внимание.
В этой связи интересны результаты опроса, проведённого ВЦИОМ 24 сентября. 71% респондентов заявил, что сейчас – плохое время для того, чтобы брать кредиты, притом, ещё в июне таковых было на 8% больше. 68% опрошенных придерживаются сберегательной модели экономического поведения, однако это – на 12% меньше, чем в апреле. Считают настоящее время не лучшим для совершения крупных покупок 57% участников опроса.
Количество выданных в июле 2020 года жителям Алтайского края кредитов сократилось по сравнению с июлем 2019 года на 24%