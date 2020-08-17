«Чужое и на время». Закредитованность жителей Алтайского края ещё высока, но продолжает сокращаться

Новости 14.10.2020 11:00 527

Выдачи кредитов наличными в сентябре в Алтайском крае сократились на 6% за месяц и на 12% – по сравнению с сентябрём 2019 года. Это следует из данных объединённого кредитного бюро.

Сокращение выдач кредитов наличными – общероссийская тенденция. В целом по РФ в сентябре они сократились на 5%, а по сравнению с сентябрём 2019 года – на 13%. Впрочем, Алтайский край, несмотря на снижение кредитования, входит в двадцатку регионов России, в которых кредитов было выдано больше всего, и занимает в этом топе 17 место.

Из регионов СФО в эту двадцатку вошли также: Кузбасс (9 место), Красноярский край (12 место), а также Иркутская (15 место) и Новосибирская (16 место) области. Во всех этих регионах спад кредитования за месяц составил 2-7%.

Генеральный директор ОКБ Артур Александрович отметил в качестве факторов сокращения кредитования населения исчерпание за июль-август отложенного спроса, а также вторую волну коронавируса, несущую новые риски безработицы, которые банки принимают во внимание.

В этой связи интересны результаты опроса, проведённого ВЦИОМ 24 сентября. 71% респондентов заявил, что сейчас – плохое время для того, чтобы брать кредиты, притом, ещё в июне таковых было на 8% больше. 68% опрошенных придерживаются сберегательной модели экономического поведения, однако это – на 12% меньше, чем в апреле. Считают настоящее время не лучшим для совершения крупных покупок 57% участников опроса.