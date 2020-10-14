Какие изменения внес Алтайский губернатор в антиковидный указ?

Новости 14.10.2020 10:23 3038

Губернатор Алтайского края внес изменения в антиковидный указ. Речь идет об изменениях всего по двум пунктам. Теперь жителям Алтайского края запрещено находится без масок в торговых сетях, магазинах, на предприятиях сферы услуг и общественного питания, в аптечных и медицинских организациях, а также в объектах транспорта общего пользования.

Кроме этого губернатором рекомендовано на предприятиях организовать гибкий график работы, чтобы разгрузить общественный транспорт.

Все остальные решения оперштаба, предположительно должны быть закреплены ведомственными министерствами. Так, Минобразования региона должно подписать документ в соответствии с которым школьные каникулы будут продлены на неделю.