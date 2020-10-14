Глава Следственного Комитета обратил внимание на ситуацию с жильём для детей-сирот в Алтайском крае

Новости 14.10.2020 9:45 1087

Алтайский край вошёл в число регионов, где наблюдается наиболее низкий уровень обеспеченности жильём детей-сирот. Об этом заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, его слова передаёт ТАСС.

Руководитель следкома рассказал, что вопрос обеспечения жильем детей-сирот по-прежнему стоит остро, в данной сфере присутствуют и криминальные проявления. Так, с начала 2020 года возбуждено 83 уголовных дела о преступлениях, связанных с нарушением прав детей-сирот на жилье. Из них 49 касаются предоставления детям-сиротам некачественного жилья, 17 - злоупотреблений при освоении бюджетных средств, 13 - несоблюдения правил предоставления жилья. Ещё два дела связаны с нарушениями при проведении процедур закупки и столько же - с неисполнением судебных решений.

В суды направлено 16 уголовных дел, в том числе в отношении ряда глав местных администраций.

Из регионов Сибири в десятку худших по стране по обеспеченности сирот жильём вошли: Алтайский край, Омская область и Республика Тыва. Согласно докладам руководителей следственных управлений, ситуация с предоставлением жилья сиротам в этих регионах, а также в Иркутской области - стабильно неблагополучная.

Александр Бастрыкин затребовал от каждого региона докладную записку с детальным анализом ситуации.