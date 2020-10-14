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Алтайский минздрав рассказал, что дефицита противовирусных лекарств в аптеках нет

Новости
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Алтайский минздрав дал ответы на вопросы журналистов. Среди них был о дефиците лекарственных средств, которые назначают для лечения пневмонии в аптечных сетях Барнаула.  

По данным ведомства, в аптечных и оптовых организациях на территории края средний запас противогриппозных лекарственных препаратов составляет на 1,5-2,5 месяцев. Запасы в медицинских, аптечных, оптовых организациях, на сегодняшний день (в период карантина на ОРВИ, гриппа) по сравнению с январем текущего года не изменились.

«Имеются в наличии противовирусные и противогриппозные препараты: тамифлю, заменители арбидола, кагоцел, ингавирин, виферон, гриппферон, антибиотики (азитромицин, левофлоксацин, моксифлоксацин, ванкомицин), медицинские изделия (маски)», - сообщает министерство.

Однако, как отмечено в ответе дефицит все же создается в связи с увеличением спроса на противовирусные, противогриппозные лекарственные препараты в период пандемии COVID-19.

Минздрав Алтайского края сделал запрос в Минпромторг России  с просьбой о  содействии  в  производстве необходимого количества популярных отечественных лекарственных препаратов.

Также в аптечных организациях имеется ассортимент противовирусных лекарственных препаратов, синонимы (заменители) противогриппозных лекарственных препаратов, антибиотиков (азитромицин, левофлоксацин, моксифлоксацин, ванкомицин).

Тем не менее, читатели жалуются, что не могут найти выписанных им препаратов в аптеках краевой столицы.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (4)

1000

Николай Наздрачев

Забавный этот Минздрав Алтайского края........ И больницы не переполнены??? И Коронавируса нет???

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Гость
Николай Наздрачев, у них всегда все хорошо. А зайди в любую поликлинику сейчас - бесплатный квест на выживание.
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Энекен

Ой как врут, безбожно врут и нет на них рпц, тк на самоизоляции они(

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Гость

Лжецы,в аптеках нет вообще ничего,как не стыдно ,позорники

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