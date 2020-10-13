Поликлиники и ФАПы Алтайского края ждет новая волна модернизации в 2021 году

В бюджете Алтайского края на 2021 год предусмотрят средства на борьбу с коронавирусом и модернизацию фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник. Об этом сообщили на презентации проекта краевого бюджета на следующий год (и плановые 2022-2023 годы) в региональном парламенте.
«В условиях эпидемиологической ситуации особое внимание при формировании проекта бюджета на 2021-2023 годы уделено отрасли здравоохранения. В законопроекте учтены возможные расходы на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции. В 2021 году также будет уделено внимание модернизации первичного звена здравоохранения», - сообщил заместитель председателя правительства, министр финансов региона Данил Ситников.
Сколько это будет средств и на что они пойдут, пока не уточняется. Эти вопросы депутаты и представители кабмина будут обсуждать между первым и вторым чтениями бюджета. Окончательно документ будет принят в конце ноября.
Губернатор Виктор Томенко, который лично представил проект главного финансового документа перед руководителями фракций и комитетов АКЗС, добавил:
«В связи с пандемией работа в условиях переформатированной системы здравоохранения тоже должна быть соответствующим образом профинансирована и в части деятельности Фонда обязательного медицинского страхования, и в части тех полномочий, которые в программе государственных гарантий должны обеспечиваться за счет краевого бюджета», - сообщил Виктор Томенко.
А спикер АКЗС Александр Романенко добавил, что «нужно проводить последовательную работу по укреплению материально-технической базы, кадровому и лекарственному обеспечению». При этом, по его словам, кардинальные меры здравоохранению не требуются.
Оперштаб посовещался и вынес решение
а зачем вообще их уничтожали? чтобы потом видимость деятельности показать, мол, вот мы какие, фапы настроили...
Ага давайте ФАПы по 8,5 млн. строить)))) Нормальная цена и откаты хорошие.