Роспотребнадзор: смысла снова блокировать экономику нет

Новости 13.10.2020 18:30 987

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что не видит смысла в блокировании экономики. Об этом сообщает «РИА Новости».

По её словам, опыт работы российских структур позволяет чувствовать себя достаточно уверенно и не говорить о новом локдауне экономики, несмотря на прирост заболеваемости коронавирусом.

Напомним, алтайское управление Роспотребнадзора на прошлой неделе обратилось к губернатору края Виктору Томенко с предложением вернуть часть ограничительных мер, в частности, закрыть торговые центры. Однако на заседании оперштаба 12 октября было принято решение закрывать предприятия лишь при нарушении ими санитарных требований.

Какие ещё решения принял оперштаб, читайте в материале «Политсибру» по ссылке ниже.