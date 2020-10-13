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Роспотребнадзор: смысла снова блокировать экономику нет

Новости
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что не видит смысла в блокировании экономики. Об этом сообщает «РИА Новости».

По её словам, опыт работы российских структур позволяет чувствовать себя достаточно уверенно и не говорить о новом локдауне экономики, несмотря на прирост заболеваемости коронавирусом.

Напомним, алтайское управление Роспотребнадзора на прошлой неделе обратилось к губернатору края Виктору Томенко с предложением вернуть часть ограничительных мер, в частности, закрыть торговые центры. Однако на заседании оперштаба 12 октября было принято решение закрывать предприятия лишь при нарушении ими санитарных требований.

Какие ещё решения принял оперштаб, читайте в материале «Политсибру» по ссылке ниже.
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Оперштаб посовещался и вынес решение

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Максим Стрелковский

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

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Гость

Новости из параллельной вселенной: в Новой Зеландии спортивные трибуны заполнены счастливыми фанатами регби, все без масок и социальной дистанции. Правда, вот загвоздка: за прошедшие сутки там 1 заболевший (у нас — 13 тысяч), а количество смертельных исходов — 25 (за все время!)

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