Алтайские единороссы предложили индексировать пособия, соцвыплаты и поддержать малый бизнес

Новости 13.10.2020 17:24 857

Депутаты «Единой России» считают необходимым провести в следующем году индексацию некоторых важных социальных выплат. Об этом сообщил председатель Алтайского краевого Заксобрания, секретарь регионального отделения ЕР Александр Романенко.

«Фракция предлагает провести индексацию детских пособий, материнского капитала, мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. А также поддержать малый и средний бизнес, предложив изменения патентной системы налогообложения в регионе», - сказал спикер парламента.

С этими предложениями единороссы выступили во вторник, 13 октября, во время обсуждения проекта бюджета на следующий год. Его в АКЗС лично представил губернатор Алтайского края, член генсовета «Единой России» Виктор Томенко.

Александр Романенко подчеркнул, что краевая казна и в следующем году будет социально-ориентированной - 74% расходов (более 83 млрд рублей) предусмотрены на содержание и функционирования социальных сфер.

«Формирование бюджета проходит в сложных условиях. Тем не менее, он отвечает всем основным приоритетам. Удалось предусмотреть средства на увеличение заработной платы бюджетникам. Все социальные обязательства перед жителями Алтайского края будут, безусловно, выполнены», - добавил Романенко.

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В бюджете будут заложены и средства на реализацию национальных целей, и на социально-экономическое развитие региона в рамках индивидуальной программы.

Общий объем доходов бюджета Алтайского края на 2021 год предварительно составит 106,5 млрд рублей. В том числе налоговые и неналоговые доходы - 58 млрд, поступления из федерального бюджета - 48 млрд. Расходы запланированы на 112,4 млрд. Дефицит - 5,8 млрд.