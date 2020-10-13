Сын главы избирательной комиссии Барнаула погиб в ДТП

Новости 13.10.2020 16:40 1004

Сын председателя избирательной комиссии Барнаула Виталия Замаруева Илья погиб в автомобильной аварии. В ночь ДТП ему исполнилось 20 лет, сообщает ИА «Банкфакс».

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Это произошло около часа ночи 10 октября в барнаульском поселке Центральном на улице Промышленная. По данным издания, предварительная версия звучит так: Илья Замаруев, управляя автомобилем Toyota Corolla Spacio, на 48 км дороги К-59 «Калманка - Новороманово - Лебяжье» не справился с управлением и допустил опрокидывание машины.

Сам он погиб на месте, один пассажир получил ушиб почек и перелом 11-го грудного позвонка, второй не пострадал.

Также известно, что за последний год на Илью Замаруева было составлено пять административных протоколов за нарушение правил: пользования внешними световыми приборами и звуковыми сигналами, применения ремней безопасности, расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, а также за отсутствие страховки.

Избирком Алтайского края выразил Виталию Замаруеву соболезнования. «Политсибру» также сочувствует родным и близким.