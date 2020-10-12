В Алтайском крае появятся новые томографы

Шесть компьютерных томографов закупили в Алтайский край. Об этом сообщил региональный минздрав. По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, в данный момент исследования проводятся на 7 томографах.
Новое оборудование должно поступить в регион до конца года.
По данным КП на Алтае,сейчас в регионе есть 23 томографа, но исследования на наличие пневмонии проводятся не на всех. К примеру, два компьютерных томографа работают в городской больнице №5 Барнаула, где находится ковидный госпиталь, еще два – в больнице скорой медицинской помощи, еще семь расположены в краевой столице, Славгороде, Камне-на-Оби, Рубцовске и Бийске.
Новые аппараты установят в следующих учреждениях:
Кто определяет необходимость тестирования в регионе?