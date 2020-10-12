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В Алтайском крае появятся новые томографы

Новости
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Шесть компьютерных томографов закупили  в Алтайский край. Об этом сообщил региональный минздрав.   По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, в данный момент исследования  проводятся на 7  томографах.

Новое оборудование должно поступить в регион  до конца года.

По данным КП на Алтае,сейчас в регионе есть 23 томографа, но исследования на наличие пневмонии проводятся не на всех.  К примеру, два компьютерных томографа работают в городской больнице №5 Барнаула, где находится ковидный госпиталь, еще два – в больнице скорой медицинской помощи, еще семь расположены в краевой столице, Славгороде, Камне-на-Оби, Рубцовске и Бийске.

Новые аппараты установят в следующих учреждениях:

  •  Городская больница №3 Барнаула;
  •  Городская больница №4 Барнаула;
  •  Городская больница №12 Барнаула;
  •  Алейская ЦРБ;
  •  Диагностический центр Алтайского края;
  •  Центр охраны материнства и детства.
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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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