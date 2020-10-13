Председатель алтайского Крайпотребсоюза поддержал кандидатуру Андрея Осипова на должность бизнес-омбудсмена

Председатель совета Алтайского краевого Союза потребительских обществ Виктор Красилов заявил, что региону нужен достойный бизнес-омбудсмен. Таковым он считает депутата АКЗС Андрея Осипова, которого предложил на эту должность губернатор Виктор Томенко. Об этом сообщает «Алтайская правда».
«Сегодня как никогда нужны профессионалы - компетентные люди, менеджеры высокого уровня. Мы должны подойти к выборам кандидата взвешенно, учесть и сегодняшние реалии, и перемены, которые произойдут 1 января 2021 года. Ограничения, вызванные угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, уже нанесли громадный ущерб малому и среднему бизнесу, их негативное воздействие продолжается», - отметил Красилов.
В качестве сильных сторон Осипова Красилов отметил опыт предпринимательской деятельности, знание специфики работы, а также опыт работы с обеими палатами парламента и другими федеральными структурами.
21 сентября алтайским бизнес-объединениям поступило письмо, подписанное вице-губернатором Виталием Снесарем. В письме предпринимателям предлагалось выразить мнение о кандидатуре Андрея Осипова. Бизнесмены отреагировали отрицательно и назначение Осипова не поддержали. В качестве аргументов в ответном письме они отметили, что Андрей Осипов никогда не оказывал содействия предпринимателям и не имеет опыта взаимодействия с малым и средним бизнесом.
Пресс-служба краевого правительства сообщила, что в поддержку Осипова выступил также депутат АКЗС и самый первый ИП региона Дмитрий Аганов. он тоже сослался на непростую обстановку, в свете которой «не нужно затягивать с выбором кандидатуры на должность Уполномоченного по правам предпринимателей в Алтайском крае».
«Андрей Осипов лучше многих знает специфику работы в бизнесе и понимает потребности коллег. А еще у него огромный опыт и багаж знаний в области права. Я буду поддерживать его кандидатуру», - резюмировал Дмитрий Аганов.
Предприниматели заявили, что у него нет опыта