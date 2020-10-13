Алтайский Минздрав привозит врачей из других регионов для лечения пациентов с коронавирусом

Минздрав Алтайского края начал привлекать к работе с ковидными пациентами врачей из других регионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.
В настоящее время в крае работают пять врачей из Красноярского края, два врача и один средний медработник из Новосибирской области, два врача из Москвы и один врач из Калининградской области. Также алтайский Минздрав направил в Департамент медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ письмо, в котором сообщил о готовности принять для работы в инфекционных госпиталях всех желающих.
Главный инфекционист региона Валерий Шевченко на прошедшей в понедельник пресс-конференции рассказал о том, что коммерческие предприятия Заринска предложили доплачивать за работу врачу-терапвету, который будет готов приехать на работу в район. Таким образом главврач ищет специалиста, которому в общей сложности будут платить 100 тысяч рублей. Шевченко назвал это новым способом привлечения специалистов на территорию.
Кто определяет необходимость тестирования в регионе?