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Алтайский Минздрав привозит врачей из других регионов для лечения пациентов с коронавирусом

Новости
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Минздрав Алтайского края начал привлекать к работе с ковидными пациентами врачей из других регионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

В настоящее время в крае работают пять врачей из Красноярского края, два врача и один средний медработник из Новосибирской области, два врача из Москвы и один врач из Калининградской области. Также алтайский Минздрав направил в Департамент медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ письмо, в котором сообщил о готовности принять для работы в инфекционных госпиталях всех желающих.

Главный инфекционист региона Валерий Шевченко на прошедшей в понедельник пресс-конференции рассказал о том, что коммерческие предприятия Заринска предложили доплачивать за работу врачу-терапвету, который будет готов приехать на работу в район. Таким образом главврач ищет специалиста, которому в общей сложности будут платить 100 тысяч рублей. Шевченко назвал это новым способом привлечения специалистов на территорию.

В Алтайском крае заболеваемость внебольничной пневмонией по сравнению с прошлыми годами возросла в семь раз - в неделю фиксируется до 1,5 тысяч случаев. За последние две недели в 1,5 раза - до 3 413 - увеличили количество коек в госпиталях для заразившихся коронавирусом. Рост количества людей с подтвержденным коронавирусом составил 23% - на 12 сентября болели 12 466 человек, на 12 октября - 15 338.
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Автор: Политсиб.ру

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