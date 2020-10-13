+7 смертей и 170 новых случаев коронавируса. В Алтайском крае уже 15.5 тысяч официально подтвержденных случаев корнавируса

Новости 13.10.2020 13:40 1442

+7 смертей и 170 новых случаев коронавируса. В Алтайском крае уже 15.5 тысяч официльно подтвержденных случаев корнавируса

По данным оперштаба, в Алтайском крае выявлено 170 новых случаев коронавируса. Прирост дали следующие территории: Барнаул – 66, Алейск – 4, Алейский район – 2, Алтайский район – 1, Бийск – 10, Белокуриха – 7, ЗАТО Сибирский – 1, Калманский район – 2, Камень-на-Оби – 4, Крутихинский район – 4, Новоалтайск – 17, Панкрушихинский район – 4, Первомайский район – 10, Петропавловский район – 8, Рубцовск – 1, Смоленский район – 3, Советский район – 3, Солонешенский район – 1, Тальменский район – 7, Топчихинский район – 2, Тюменцевский район – 5, Усть - Калманский район – 1, Шелаболихинский район – 7.

Всего в крае 15 508 официально подтвержденных случаев коронавируса. Уже выписано 13 413 человек. Лечение в госпиталях проходят 1 495 пациентов, амбулаторно - 4 пациента. Кроме этого, 1651 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. И ещё 180 человек продолжают там находиться по другим обстоятельствам.

3 434 человека (бессимптомные вирусоносители) продолжают находиться на амбулаторном наблюдении и лечении.

Из общего количества у 4959 пациентов выявлена внебольничная пневмония, у 4975 заболевших - ОРВИ, в 5574 случаях – бессимптомное течение.

Количество тяжелобольных пациентов в госпиталях края составляет 280 человек, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 129.

Всего в регионе развернуто 3 839 коек, К кислороду подключены 1957, с ИВЛ 431. Свободных коек на сегодняшний день - 513.

За минувшие сутки скончалось 7 пациентов с коронавирусом. Причем непосредственно от инфекции 6. За весь период скончалось 596 человек. От коронавирусной инфекции всего скончались 271 человек, по иным причинам смерти – 321 человек; на экспертизе – 4 случая.

Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 551057 человек. За прошедшие сутки – 5436.