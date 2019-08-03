Алтайский край получит больше всех в Сибири на жильё для ветеранов ВОВ

Алтайский край получит 27,7 млн рублей на обеспечение ветеранов Великой Отечественной Войны жильём. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, передаёт пресс-служба правительства РФ.
Согласно документу, деньги выделяются 65 субъектам страны, общая сумма составляет 1 млрд рублей. По регионам Сибирского федерального округа средства будут распределены следующим образом:
Всего жильём до конца 2020 года планируется обеспечить 607 ветеранов. Контролировать целевое и эффективное расходование средств будет Минстрой.
Это позволит обеспечить жильем 35 ветеранов