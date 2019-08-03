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Алтайский край получит больше всех в Сибири на жильё для ветеранов ВОВ

Новости
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Алтайский край получит 27,7 млн рублей на обеспечение ветеранов Великой Отечественной Войны жильём. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, передаёт пресс-служба правительства РФ.

Согласно документу, деньги выделяются 65 субъектам страны, общая сумма составляет 1 млрд рублей. По регионам Сибирского федерального округа средства будут распределены следующим образом:

  • Алтайский край – 27,7 млн рублей;
  • Кузбасс – 27,3 млн рублей;
  • Красноярский край – 17 млн рублей;
  • Омская область – 14,8 млн рублей;
  • Новосибирская область – 12,8 млн рублей;
  • Иркутская область – 10,9 млн рублей;
  • Томская область – 5 млн рублей;
  • Республика Хакасия – 2,7 млн рублей.
Республикам Алтай и Тыва денег не выделено.

Всего жильём до конца 2020 года планируется обеспечить 607 ветеранов. Контролировать целевое и эффективное расходование средств будет Минстрой.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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