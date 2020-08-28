Мэр Барнаула оценил ход реализации нацпроектов в городе

Новости 13.10.2020 12:15 785

Мэр Барнаула Вячеслав Франк посетил места работ по благоустройству территорий, а также строительства дорожных объектов и назвал темпы работ хорошими, передаёт пресс-служба городской администрации.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» работы ведутся на пересечении улиц Ускова-Взлетная (здесь появится сквер) и в парке «Изумрудный». На оба объекта выделено почти 50 млн рублей. Работы должны быть завершены к началу ноября. Готовность сквера на Ускова-Взлётной составляет почти 90%. Здесь уже практически полностью уложена плитка, установлена половина столбов освещения, ведётся планировка территории под газон и деревья. Здесь предусмотрено более 50 скамеек, а также банкетки, лежаки, урны и навесы от солнца.

«Здесь мы планируем высадить порядка 280 деревьев. Всего по программе формирования комфортной городской среды городом уже освоено 254 млн рублей и в основном - на благоустройство общественных пространств. Хочу поблагодарить губернатора края Виктора Томенко - дополнительно Барнаулу было выделено 40 млн рублей, из них 17 вложили в новый сквер, остальные направили на парк «Изумрудный». Работы там ведутся в соответствии с контрактом и также близятся к завершению», – отметил глава города.

Помимо будущего сквера, Вячеслав Франк посетил участок Павловского тракта, который сейчас расширяют и ремонтируют, и участок автодороги на улице Взлётной. Последний строится по индивидуальной программе социально-экономического развития Алтайского края на 2020-2024 годы. Стоимость контракта составляет 46,5 млн рублей.