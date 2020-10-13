Алтайский губернатор проинспектировал центр травматологии, переоборудуемый под ковидный госпиталь

Новости 13.10.2020 11:50 1078

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проверил подготовку федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования для лечения больных коронавирусом, передаёт Telegram-канал регионального правительства.

О подготовке учреждения губернатору доложили глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов и главврач центра Владимир Пелеганчук. В учреждении будут лечить тяжелых больных, поскольку оно укомплектовано современным реанимационным оборудованием, а в палаты заведен кислород. Медперсонал прошел подготовку для работы с ковидными больными.

Всего в лечебном учреждении 165 мест. Центр травматологии начнет принимать больных уже на этой неделе.