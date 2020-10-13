Алтайский губернатор проинспектировал центр травматологии, переоборудуемый под ковидный госпиталь

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проверил подготовку федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования для лечения больных коронавирусом, передаёт Telegram-канал регионального правительства.
О подготовке учреждения губернатору доложили глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов и главврач центра Владимир Пелеганчук. В учреждении будут лечить тяжелых больных, поскольку оно укомплектовано современным реанимационным оборудованием, а в палаты заведен кислород. Медперсонал прошел подготовку для работы с ковидными больными.
Это сделано для того, чтобы разделить потоки пациентов