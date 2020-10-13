Речной вокзал Барнаула может смениться футуристичным ЖК с колесом обозрения?

Новости 13.10.2020 10:55 1133

На месте Речного вокзала в Барнауле запроектирован жилой комплекс. Проект создан в мастерской М. Шмита. В ЖК запланированы две высотки необычных форм – по 24 и 20 этажей, соединенные переходом. Внутри предполагаются квартиры со свободными планировками. Об этом сообщает "Алтайский портал недвижимости".

На нижних этажах запроектированы коммерческие помещения. Рядом с жилыми домами предусмотрен пятиэтажный деловой центр из трех цилиндрических строений с террасами и эко-кровлей. В проект входит благоустроенная набережная с беседками, висящими над водой и пирсами для посадки на теплоходы. Также архитекторы заложили необычный фонтан, бьющий прямо из Оби (по оси пр. Ленина).

Но всем вышеперечисленным уникальность комплекса не исчерпывается. На берегу рядом с домами проектировщики намерены поместить колесо обозрения из ликвидируемой "Барнаульской крепости".

Сообщается, что данный проект разрабатывался для кузбасской компании "Талтэк", ранее владевшей участком. Однако, по данным СМИ, сейчас эта территория принадлежит ООО «Селф», данную концепцию застройки сейчас тоже рассматривает и вполне может принять в таком виде или с корректировками.