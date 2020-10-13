В Алтайском крае ковидный коспиталь вновь открылся на базе БСМП

Новости 13.10.2020 9:55 1146

Один из корпусов больницы скорой медицинской помощи (БСМП) начал работу в формате ковидного госпиталя. Об этом сообщает краевой Минздрав.

«В связи с большим количеством пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией нуждающихся в экстренной хирургической помощи принято решение часть медорганизации отдать для развертывания госпиталя», - уточняют в ведомстве.

При поступлении в больницу все пациенты проходят ПЦР-диагностику и до момента получения результата находятся в боксированных палатах. Такой подход позволит разделить потоки пациентов и предотвратить инфицирование внутри медицинского учреждения и получать комплексное лечение пациентам с коронавирусом, как по основному, так и по сопутствующим заболеваниям.

Напомним, в БСМП несколько раз фиксировались, вспышки коронавируса. В мае больницу даже пришлось закрыть на карантин. Тогда, по официальным данным, там были инфицированы 11 пациентов и 38 медработников. В начале октября, минздрав рассказал,что в больнице скорой медпомощи снова произошла вспышка коронавирусной инфекции. По неофициальным данным инфицированы были и медики, и пациенты. Тогда же стало известно о смерти известного травматолога Игоря Деева.