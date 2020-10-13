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Вакцину от коронавируса в Алтайском крае можно будет получить раньше срока. Но не всем

Новости
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Пострегистрационные исследования вакцины государственного научного центра «Вектор» от коронавируса пройдут в Алтайском крае, передаёт «РИА Новости» со ссылкой на данные пресс-службы Роспотребнадзора.

Когда вакцина «ЭпиВакКорона» будет зарегистрирована, «Вектор» намерен провести два клинических исследования. Для первого понадобится 150 человек в возрасте 60 и более лет. Второе задумано как многоцентровое клиническое исследование, охватывающее 30 тысяч добровольцев в возрасте от 18 лет. В обязанности добровольцам будет вменяться соблюдение заранее определенного графика посещения центров и прохождение всех запланированных процедур.

Клинические исследования планируется провести в различных регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирскую область и Алтайский край. Набор участников пока не стартовал, ведутся переговоры с клиническими центрами. Ранее сообщалось, что «Вектор» разработал прототипы вакцин, основанные на шести технологических платформах.

Ранее прививку от коронавируса, разработанную в центре им Гамалеи, получила главный внештатный инфекционист Алтайского края Ирина Переладова, в рамках клинических испытаний. В ближайшее время ожидается прибытие в край двух тысяч доз вакцины, которую получат медики. Следующая партия (судя по всему, уже для населения) поступит в регион, ориентировочно, в первом квартале 2021 года.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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