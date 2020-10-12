Все под контролем: алтайские власти рассказали, что в регионе нет проблем с койками и тестами на коронавирус

Новости 12.10.2020 18:30 1581

Главный инфекционист Валерий Шевченко рассказал, что количество свободных коек в ковидных госпиталях мониторится дважды в сутки. В случае необходимости разворачиваются дополнительные. Так же, по словам Шевченко, в регионе достаточное количество аппаратов ИВЛ. Хотя до конца года предполагается. что поступит еще 10 аппаратов.

«То, что у нас сегодня есть резервы. Подтверждает. Что работа ведется планомерная в течение полугода», - уточнил он.

Кроме того, по информации минздрава, не испытывают больницы и недостаток СИЗов, оборудования и медпрепаратов. Помимо закупок медицинскими учреждениями за период пандемии централизовано для всех госпиталей края были приобретены лекарственные препараты, антисептики и дезинфицирующие средства за счет резервного фонда Правительства Алтайского края на сумму 22,6 млн. рублей, - пояснило ведомство.

Вообще по данным спикеров, в Алтайском крае все под контролем. На вопросы журналистов, в которых говорится о невозможности записаться на анализ ПЦР, ответили, что решать кому это необходимо делать должен врач. В этом случае никаких сложностей не возникает.

По словам замначальника краевого Роспотребнадзора Ульяны Калининой принимать решение о том, контактный пациент или нет, помогает понять опыт, знания и санитарные правила.

«К кругу контактных относятся члены семьи, которые проживают совместно с заболевшим и коллеги по работе, которые сидят с ним в одном кабинете. Все остальные должны соблюдать противоэпидемиологические меры, предписанные для всех организаций – социальное дистанцирование, масочный режим и чистые руки», - уточнила она.

Правила предписывают тестировать лиц с внебольничной пневмонией, лиц старше 65 лет при наличии признаков респираторных заболеваний, лица бывшие в контакте с пациентом с лабораторно подвержденным коронавирусом. Причем обследоваться они будут не в первый день, а на 8-10 от момента последнего контакта.

При этом люди, которые считают себя контактными могут обратиться на адрес электронной почты роспотребнадзора.

«Но это не значит, что мы не будем эту информацию перепроверять», - уточнила она.

Валерий Шевченко также подвердил, что показания для тестирования определяет специалист.

«А сделать тестирование для собственного понимания ситуации без симптомов, в связи с тем, что все лаборатории работают на клинические базы, сложно. А если показания определены медицинским работником, то сложностей никаких нет».

По данным Роспотребнадзора, летом за сутки тестировалось от 2,5 до 3 тысяч человек, то сейчас от5,5 до 6 тысяч человек в сутки. Информации о том, что нет реактивов в частных клиниках, у ведомства нет.

«Хочу привести пример, мне звонила моя знакомая, которая пыталась записаться на обследование, она это сделала и сегодня после обеда ее обследуют», - подвела итог разговору Калинина.