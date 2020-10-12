Скольким пациентам официально поставили диагноз коронавирус за сутки в Алтайском крае?

Новости 12.10.2020 17:05 1940

По данным оперштаба, за минувшие сутки в Алтайском крае выявлено 169 инфицированных. Прирост дали следующие территории: Барнаул – 63, Бийск – 25, Новоалтайск – 20, Заринск – 12, Первомайский район – 11, Косихинский район – 8, Калманский район – 5, Рубцовск – 4, ЗАТО Сибирский, Рубцовский, Тальменский, Топчихинский районы – по 3 заболевших, Троицкий, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Славгород, Бийский, Михайловский, Панкрушихинский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Общее число выявленных случаев коронавируса составляет 15338. У 4928 пациентов выявлена внебольничная пневмония, в 4836 случаях - ОРВИ, в 5574 случаях – бессимптомное течение. На данный момент выздоровело 13 232 человека.

Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение в госпиталях – 1 490 пациентов. Амбулаторно - 27 пациентов. Кроме этого, 1540 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. И ещё 123 человека продолжают там находиться по другим обстоятельствам. 3 469 человек (бессимптомные вирусоносители) продолжают находиться на амбулаторном наблюдении и лечении. Количество тяжелобольных - 278, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 113.

Всего в регионе развернуто 3 413 коек. Из них с кислородом 1665, с ИВЛ 413. Свободных коек - 260.

За минувшие сутки произошло 5 смертельных случаев пациентов с коронавирусом. Из них непосредственно от коронавируса скончались трое. За весь период скончалось 589 человек. От коронавирусной инфекции всего скончались 265 человек, по иным причинам смерти – 320 человек; на экспертизе – 4 случая.

Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 545621 человек. За прошедшие сутки – 3676 .