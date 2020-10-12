Затонувший 27 лет назад теплоход подняли со дна Телецкого озера. Фото

Новости 12.10.2020 16:56 1172

Из залива реки Камга Телецкого озера подняли затонувший почти три десятка лет назад теплоход. «Ирбис». Он пролежал все эти годы всего в 20 метрах от берега, на глубине 10-17 метров. Об этом сообщает пресс-служба Алтайского государственного природного биосферного заповедника.

«Несмотря на то, что судно в неплохом состоянии, сохранилась отслоившаяся краска, радовали глаз целые иллюминаторы, коррозия сделала свое дело и металл начал «плакать» сталактитами из ржавчины», - рассказал дайвер и сотрудник заповедника Роман Воробьев.

Катер поднимали специалисты ООО «ВК Подводтех» (Казань). Это оказалось непростой задачей, ведь он весит 30 тонн, а длина 21 метр, работать приходилось при слабом свете, в воде температурой всего +9 градусов и при большом количестве коряг и сплетений тросов под теплоходом.

Кроме того, нужно было соблюсти все экологические требования: запрещено размытие и перемещение грунта на дне, образование отходов в процессе работ, развертывание лагеря и какие-то либо работы на берегу (в том числе и из-за свободно гуляющих медведей).

Подняли судно с помощью системы грузоподъемных строп и судоподъемных понтонов.

«После начала подачи воздуха в боковые понтоны они начали надуваться и через несколько часов теплоход постепенно начал подниматься из воды», - добавил Воробьёв.

Через сутки катер был отбуксирован в посёлок Артыбаш.