В Кузбассе семья по ошибке похоронила не своего родственника, умершего от коронавируса

Новости 12.10.2020 16:35 852

В Кемеровской области признали умершим от коронавируса живого человека. Родственники даже успели похоронить его в закрытом гробу. Региональный следком проводит проверку.

«По предварительным данным, в августе 2020 года в одну из больниц областного центра были доставлены 80 - и 71-летний постояльцы пансионата для пожилых людей. В реанимационном отделении один из них скончался. Родственникам 71-летнего пожилого мужчины сообщили о его смерти, выдали тело для захоронения в закрытом гробу», - сказано в сообщении СК.

Через некоторое время родственникам сообщили, что произошла ошибка, они захоронили другого человека, а их близкий человек жив. Инцидент произошел в селе Шабаново Ленинск-Кузнецкого района.

Правоохранители узнали об этом от директора пансионата. Свою проверку также проводит региональное министерство здравоохранения.