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В Кузбассе семья по ошибке похоронила не своего родственника, умершего от коронавируса

Новости
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В Кемеровской области признали умершим от коронавируса живого человека. Родственники даже успели похоронить его в закрытом гробу. Региональный следком проводит проверку.

«По предварительным данным, в августе 2020 года в одну из больниц областного центра были доставлены 80 - и 71-летний постояльцы пансионата для пожилых людей. В реанимационном отделении один из них скончался. Родственникам 71-летнего пожилого мужчины сообщили о его смерти, выдали тело для захоронения в закрытом гробу», - сказано в сообщении СК.

Через некоторое время родственникам сообщили, что произошла ошибка, они захоронили другого человека, а их близкий человек жив. Инцидент произошел в селе Шабаново Ленинск-Кузнецкого района.

Правоохранители узнали об этом от директора пансионата. Свою проверку также проводит региональное министерство здравоохранения.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Pixabay

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