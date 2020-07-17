Алтайский край вошёл в тройку худших регионов РФ по доступности солярки

Новости 12.10.2020 13:55 941

Алтайский край вошёл в тройку аутсайдеров в рейтинге регионов РФ по доступности дизельного топлива, опубликованного «РИА Новости».

Алтайский край занял 83 место в рейтинге, опередив лишь Карачаево-Черкесскую Республику и Ивановскую область. И это при том, что с начала 2020 года стоимость солярки в регионе снизилась гораздо значительнее, чем в большинстве прочих субъектов РФ – на 2,6%.

Интересно, что вся пятёрка регионов, в которых максимально дешевело дизтопливо, относится к Сибирскому федеральному округу. Так, в Республике Тыва оно упало в цене на 6,6%, в Иркутской области – на 4,1%, в Красноярском крае – на 3,7%, в Кузбассе – на 3%.

Что касается остальных регионов Сибири, то в Томской области солярка подешевела на 1,9%. Незначительное снижение стоимости (на 0,7%) наблюдалось в республиках Алтай и Хакасия, а в Новосибирской и Омской областях солярка даже немного подорожала – на 0,1% и 0,5%, соответственно.

Тем не менее, в Топ-20 по доступности дизтоплива из регионов СФО вошёл только Красноярский край (14 место), в Топ-30: Иркутская (21 место), Томская (23 место), Кемеровская (25 место) области и Республика Хакасия (29 место). Тыва оказалась на 38 строке, Новосибирская область – на 41, Омская – на 48, а Республика Алтай – на 55.