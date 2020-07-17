Алтайский край вошёл в тройку худших регионов РФ по доступности солярки

Алтайский край вошёл в тройку аутсайдеров в рейтинге регионов РФ по доступности дизельного топлива, опубликованного «РИА Новости».
Алтайский край занял 83 место в рейтинге, опередив лишь Карачаево-Черкесскую Республику и Ивановскую область. И это при том, что с начала 2020 года стоимость солярки в регионе снизилась гораздо значительнее, чем в большинстве прочих субъектов РФ – на 2,6%.
Интересно, что вся пятёрка регионов, в которых максимально дешевело дизтопливо, относится к Сибирскому федеральному округу. Так, в Республике Тыва оно упало в цене на 6,6%, в Иркутской области – на 4,1%, в Красноярском крае – на 3,7%, в Кузбассе – на 3%.
Что касается остальных регионов Сибири, то в Томской области солярка подешевела на 1,9%. Незначительное снижение стоимости (на 0,7%) наблюдалось в республиках Алтай и Хакасия, а в Новосибирской и Омской областях солярка даже немного подорожала – на 0,1% и 0,5%, соответственно.
Они просят повлиять на производителей бензина и отменить табу на импорт