До бороды: Как бы выглядели алтайские чиновники, если бы решили взять пример с губернатора

Новости 12.10.2020 14:20 2357

Губернатор края Виктор Томенко показался читателям Инстаграм в новом образе. Его уже оценили подписчики, заметив, что губернатору он очень идет.

Мы сегодня решили похулиганить и посмотреть, как бы могли бы выглядеть алтайские министры и зампреды с бородой. Не секрет, что иногда с первых лиц массово берут пример подчиненные. Предлагаем и вам немного развлечься ;-). Кстати, обойти вниманием наших профильных чиновников мы не смогли . По понятным причинам, женскую часть правительства мы не брали.