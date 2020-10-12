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До бороды: Как бы выглядели алтайские чиновники, если бы решили взять пример с губернатора

Новости
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Губернатор края Виктор Томенко показался читателям Инстаграм в новом образе.  Его уже оценили подписчики, заметив, что губернатору он очень идет.

Мы сегодня решили похулиганить и посмотреть, как бы могли бы выглядеть алтайские министры и зампреды с бородой. Не секрет, что иногда с первых лиц  массово берут пример подчиненные. Предлагаем и вам немного развлечься ;-).   Кстати, обойти вниманием наших профильных чиновников мы не смогли . По понятным причинам, женскую часть правительства мы не брали.

 

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: официальный сайт Алтайского края

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (2)

1000

Гость

А Губин где?

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редакция "Политсибру"
Гость, А он и без нас в тренде
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