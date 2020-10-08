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Доходы алтайского бюджета выросли на 24% по сравнению с предыдущим годом

Новости
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Доходы бюджета Алтайского края на 1 октября 2020 года превысили аналогичный период предыдущего года на 24%. Об этом сообщает министерство финансов региона.

По данным ведомства, за девять месяцев текущего года в краевой бюджет поступило 92,9 млрд рублей - это на 24%, чем в предыдущем году. Поступление налоговых и неналоговых доходов составило 41,5 млрд рублей - это на 4% больше, чем в 2019 году.

Расходы составили 89,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 12%. Ведомство подчёркивает, что зарплаты бюджетникам выплачены в полном объёме, а также полностью оплачены все расходы по социальным выплатам. Просроченная кредиторская задолженность в алтайском бюджете на 1 октября отсутствует.

Тем временем, в регионе стартовало рассмотрение проекта бюджета на 2021 год. Первая его версия была представлена 7 октября. Подробнее читайте в материале "Политсибру" по ссылке ниже.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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