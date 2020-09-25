Алтай экспортирует всё больше круп и орехов в 2020 году

Новости 12.10.2020 12:10 690

Алтайские зернопереработчики с января по июль 2020 года увеличили экспорт мукомольно-крупяной продукции на 6,2%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, передаёт "Алтайпищепром".

За этот период в страны ближнего и дальнего зарубежья было отгружено 52,5 тысячи тонн муки и крупяных изделий на общую стоимость 22,5 миллиона долларов США. Продукция зерноперерабатывающей отрасли Алтайского края вывозится в 21 государство. Крупнейшими потребителями являются: Азербайджан, Белоруссия и КНР. Крупяные изделия в структуре алтайского экспорта составляют 75,5%, мука – 24,5%.

Кроме того, управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай сообщает о росте экспорта кедрового ореха в 3,5 раза. За 9 месяцев 2020 года сотрудниками управления проконтролировано 1,8 тысячи тонн кедрового ореха, предназначенного для вывоза за рубеж. В аналогичном периоде 2019 года этот объём был на 1,3 тысячи тонн меньше.

Основным покупателем алтайского кедрового ореха являются: Казахстан (c января закупил около 800 тонн), Китай (740 тонн) и Германия (249 тонн).