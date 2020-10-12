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Заседание оперштаба, на котором будет принято решение о возможных ограничениях в Алтайском крае, пройдет сегодня

Новости
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Губернатор края Виктор Томенко рассказал в своем инстаграм, что заседание оперативного штаба в Алтайском крае состоится в понедельник, 12 октября.

"10 октября - первый рабочий день после больничного. С заместителем председателя Правительства края Виталием Снесарем (исполнявшим обязанности Губернатора края на период моей болезни) подробно обсудили подготовку к началу следующей рабочей недели и проведению в понедельник заседания оперативного штаба по коронавирусу", - написал он в Инстаграм.

Напомним, что региональный Роспотребнадзор направил на имя губернатора края Виктора Томенко письмо, в котором предложил ужесточить ограничения. В частности  было предложено:  

  • приостановить деятельность торговых центров, фудкортов, кинотеатров и развлекательных центров для детей,
  • приостановить оказание плановой медпомощи,
  • перевести работников на дистанционной режим, ограничить личный прием граждан,
  • ограничить массовые мероприятия в закрытых помещениях,
  • начать школьные каникулы на две недели раньше, студентов перевести на дистанционное обучение,
  • обязать школьников ходить в масках вне занятий.
Стало известно, когда в Алтайском крае примут решение по ужесточению антиковидных мер

Стало известно, когда в Алтайском крае примут решение по ужесточению антиковидных мер

Новости

Заседание оперштаба пройдет на следующей неделе

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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