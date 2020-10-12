Заседание оперштаба, на котором будет принято решение о возможных ограничениях в Алтайском крае, пройдет сегодня

Новости 12.10.2020 11:00 3614

Губернатор края Виктор Томенко рассказал в своем инстаграм, что заседание оперативного штаба в Алтайском крае состоится в понедельник, 12 октября.

"10 октября - первый рабочий день после больничного. С заместителем председателя Правительства края Виталием Снесарем (исполнявшим обязанности Губернатора края на период моей болезни) подробно обсудили подготовку к началу следующей рабочей недели и проведению в понедельник заседания оперативного штаба по коронавирусу", - написал он в Инстаграм.

Напомним, что региональный Роспотребнадзор направил на имя губернатора края Виктора Томенко письмо, в котором предложил ужесточить ограничения. В частности было предложено:

приостановить деятельность торговых центров, фудкортов, кинотеатров и развлекательных центров для детей,

приостановить оказание плановой медпомощи,

перевести работников на дистанционной режим, ограничить личный прием граждан,

ограничить массовые мероприятия в закрытых помещениях,

начать школьные каникулы на две недели раньше, студентов перевести на дистанционное обучение,

обязать школьников ходить в масках вне занятий.