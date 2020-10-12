Заседание оперштаба, на котором будет принято решение о возможных ограничениях в Алтайском крае, пройдет сегодня

Губернатор края Виктор Томенко рассказал в своем инстаграм, что заседание оперативного штаба в Алтайском крае состоится в понедельник, 12 октября.
"10 октября - первый рабочий день после больничного. С заместителем председателя Правительства края Виталием Снесарем (исполнявшим обязанности Губернатора края на период моей болезни) подробно обсудили подготовку к началу следующей рабочей недели и проведению в понедельник заседания оперативного штаба по коронавирусу", - написал он в Инстаграм.
Напомним, что региональный Роспотребнадзор направил на имя губернатора края Виктора Томенко письмо, в котором предложил ужесточить ограничения. В частности было предложено:
Заседание оперштаба пройдет на следующей неделе