Кому в Барнауле завтра отключат отопление и почему?

Новости 12.10.2020 9:50 974

На сутки, 13 октября, в Барнауле будет временно ограничена подача отопления для части жилых домов Железнодорожного района города. Один из городских застройщиков закончил строительство теплосети в районе дома по пр. Строителей, 18 для нового жилого квартала и теперь ее необходимо ввести в эксплуатацию. Под отключение попадает 3245 жителей.

Работы по переключению и вводу новых коммуникаций в эксплуатацию будут проводить специалисты теплосетевого подразделения СГК.

С 9.00 13 октября до 9.00 14 октября, от отопления будут отключены — 41 многоквартирный и 6 частных домов, школа, 2 больницы и 43 административных нежилых помещения по улицам Привокзальная, Профинтерна, пр-та Строителей и пл. Победы.

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Данный период выбран как самый теплый по прогнозам гидрометцентра на следующей недели. Температура наружного воздуха в течение суток будет колебаться от +5 до +10 градусов Цельсия.

Ранее застройщиком объекта собственными силами здесь была проложена сеть протяженностью около 200м. Она заменяет тепловую сеть, которая проходила под стадионом Локомотив и мешала строительству новых домов на его территории.

Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства, временно отключить ресурс нужно, чтобы провести врезку этого участка сети к системе теплоснабжения города.