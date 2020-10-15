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Кому в Барнауле завтра отключат отопление и почему?

Новости
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На сутки, 13 октября, в Барнауле будет временно ограничена подача отопления для части жилых домов Железнодорожного района города. Один из городских застройщиков закончил строительство теплосети в районе дома по пр. Строителей, 18 для нового жилого квартала и теперь ее необходимо ввести в эксплуатацию. Под отключение попадает 3245 жителей.

Работы по переключению и вводу новых коммуникаций в эксплуатацию будут проводить специалисты теплосетевого подразделения СГК.

С 9.00 13 октября до 9.00 14 октября, от отопления будут отключены — 41 многоквартирный и 6 частных домов, школа, 2 больницы и 43 административных нежилых помещения по улицам Привокзальная, Профинтерна, пр-та Строителей и пл. Победы.

Подробнее в карте:

 

БарнаулКарта Барнаула с улицами и номерами домов онлайн — Яндекс.Карты

 

Данный период выбран как самый теплый по прогнозам гидрометцентра на следующей недели. Температура наружного воздуха в течение суток будет колебаться от +5 до +10 градусов Цельсия. 

Ранее застройщиком объекта собственными силами здесь была проложена сеть протяженностью около 200м. Она заменяет тепловую сеть, которая проходила под стадионом Локомотив и мешала строительству новых домов на его территории.

Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства, временно отключить ресурс нужно, чтобы провести врезку этого участка сети к системе теплоснабжения города.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (2)

1000

Мрак

Это же Локомотив. Капиталисты из Мария-Ра в договоре с СГК оставят стариков без тепла ради своего бизнеса. Деньги не пахнут

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Щуплый
Мрак, у СГК нет выбора, они отказать в подключении нового участка не могут. Старики за день не замерзнут, тем более выбрали самый теплый день.
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